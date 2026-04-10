En Puebla Avanza el Mundial Social con la construcción de 32 canchas

Mundial Social

El gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier, dio a conocer que con un avance del 49 por ciento en la construcción de canchas y modernización de infraestructura deportiva, el estado se consolida en la estrategia nacional “Mundial Social”, que es impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, Alejandro Armenta Mier, añadió que se ha firmado un convenio con 30 municipios de Puebla con el objetivo de integrar el Comité Estatal de Proyectos Comunitarios.

Por su parte, Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México (SEDATU), dio a conocer que el programa “Mundial Social” tiene contemplado que en Puebla se construyan 32 canchas de fútbol en estos 30 municipios.

Vega Rangel recordó que por medio de la SEDATU y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), se encuentra, con una inversión de 2 mil millones de peso, la meta de construir mil 200 canchas a lo largo de todo el país. “Estos espacios transformarán a las comunidades y ofrecerán a las y los jóvenes lugares adecuados para diversas actividades deportivas”.

De igual manera, la titular de la SEDATU comentó que la finalidad de los Comités Estatales, que están integrados por cuatro mujeres y tres hombres, es que las y los vecinos que viven cerca de las canchas sean quienes las vigilen y cuiden de su infraestructura. Estos comités también van a servir para impulsar la promoción de actividades deportivas en coordinación con las autoridades municipales.

Mientras tanto en su participación, el director general de la CONADE, Rommel Pacheco, explicó que el el programa es parte de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que busca que la Copa del Mundo llegue a las y los mexicanos, por lo que, desde la comisión están impulsado seis copas para que todos los sectores tengan el derecho de practicar deporte.

Mientras que Rommel Pacheco llamó a los Comités Estatales confirmados por las y los ciudadanos a que aprovechen cada una de las canchas de fútbol, debido a que que deben de ser espacios para las y los jóvenes, al igual que para toda la población. Esto a razón de que de acuerdo a las palabras de Pacheco, el deporte es la mejor herramienta que ayuda a bajar índices delictivos, propicia salud y ayuda al tejido social.

El gobernador Alejandro Armenta Mier, también exhortó a las y los presidentes municipales a qué después de que se inauguren las canchas, lleven a realicen actividades y que promuevan a las ligas “Es la obra humana, todo lo que inviertan en deporte se multiplica”, aseguró.

La subsecretaria de Juventud de la Secretaría de Deporte y Juventud, Alexa Espidio Sánchez, señaló que la iniciativa del Mundialito tiene el propósito de que esta fiesta deportiva se viva en todo el país. “Reúne voluntades para fortalecer el deporte y la obra comunitaria en favor de las juventudes”, afirmó la subsecretaria, al destacar que Puebla con el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta Mier, se suma para fortalecer las comunidades y sus derechos, ya que la fiesta deportiva se construya desde cada rincón del estado.

Por último, Yeraldyne López Téllez, de Tlatlauquitepec, expresó su agradecimiento por formar parte del comité, ya que considera fundamental que en su municipio sea impulsado el deporte.