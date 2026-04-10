Hidalgo avanza en pinta de murales rumbo al Mundial 2026

Pinta de murales de la Copa Mundial de Futbol 2026 en Hidalgo

A 62 días del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026 en el país, el estado de Hidalgo reporta avances en la creación de murales urbanos como parte de la estrategia cultural vinculada al torneo, informó el gobierno federal durante la conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

De acuerdo con el reporte, la entidad se comprometió a realizar 68 murales, de los cuales 21 ya presentan grandes avances, lo que representa un progreso del 31 por ciento. Estas intervenciones artísticas se distribuyen en municipios como Real del Monte, Zimapán, Acaxochitlán, Huasca, Huichapan, Metztitlán, Mineral del Chico, Pachuca, Mineral de la Reforma, Zapotlán, Tizayuca, Huejutla, Apan, Jacala, Ixmiquilpan, Zacualtipán y Singuilucan.

Bajo el concepto de “Mundial Social”, el gobierno federal afirmó que buscan que la justa deportiva deje un impacto más allá de lo futbolístico, promoviendo la riqueza cultural y el desarrollo comunitario. Para ello, se contempla la realización de más de cinco mil actividades en todo el país, entre eventos deportivos, culturales, educativos y de salud.

Las autoridades federales revelaron que el plan nacional incluye 74 torneos y copas deportivas en diversas categorías, 177 festividades denominadas “Fiestas México 2026″, así como el lanzamiento de la aplicación “Conoce México”, que integrará 250 rutas turísticas. También prevén la consecución de 3 Récords Guinness, mil 483 acciones del programa “Vive saludable, juega feliz” y la elaboración de 10 mil 631 murales de arte urbano.

En materia de infraestructura, el gobierno federal mencionó que construyen y rehabilitan tres mil 612 canchas deportivas en el país. De estas, 86 están a cargo de la Secretaría de Turismo; 448 corresponden a Bienestar, mil 200 a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); 50 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y mil 828 son responsabilidad de los gobiernos estatales.

Sudáfrica elige Pachuca como base operativa

Como parte de la preparación internacional, la Selección de Sudáfrica eligió su centro de operaciones en Pachuca, utilizando las instalaciones de la Universidad de Futbol y Ciencias del Deporte, así como el Hotel Camino Real Pachuca.

El club deportivo adelantó su llegada a la entidad el 31 de mayo o el 1 de junio, previo a su participación en el partido inaugural frente a la selección mexicana.

La Crónica de Hoy 2026