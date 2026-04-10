Inicia entrega de frijol negro para programas del DIF en Puebla

Frijol negro (Especial)

El Gobierno de Puebla puso en marcha el abasto destinado a los programas del Sistema Estatal DIF, esto con la entrega inicial de 20 toneladas de frijol negro en Ixcaquixtla, parte de una estrategia que busca nutrir a la población vulnerable sin dejar de lado a quienes lo producen.

Este primer envío es proveniente tanto del propio Ixcaquixtla, como de la región de Valle de Serdán, y marca el arranque de una meta de alcanzar 800 toneladas para 2026. La mitad será aportada por la Mixteca poblana, a través de la Unión de Productores de Riego Mixteca Poblana, y el resto por la zona de Ciudad Serdán.

El frijol será incorporado a las despensas que distribuye el DIF, reforzando la alimentación de miles de familias bajo un esquema que conecta directamente la producción local con la política social.

frijol negro para programas del DIF

Esta estrategia es resultado de la coordinación entre la Secretaría de Agricultura estatal y el DIF, en un esfuerzo por generar impacto tanto en la nutrición como en el desarrollo regional. Y no solo garantiza la compra del grano, también busca estabilizar ingresos en regiones donde el campo sigue siendo sustento.

A ello se suma la inversión realizada en 2025 por el gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier, que dotó a los productores de equipo para el procesamiento del grano —cribado, pulido, ensacado y embolsado—, elevando así su valor en el mercado.

El impulso al frijol negro también se inscribe en una política más amplia de soberanía alimentaria promovida a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que apuesta por fortalecer cultivos estratégicos y reducir la dependencia alimentaria.