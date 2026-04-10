Refuerza Ayuntamiento de Veracruz obras y servicios en la colonia Tarimoya I

El Ayuntamiento de Veracruz dio a conocer una serie de acciones y avances en materia de servicios, infraestructura y programas sociales en la Reserva Tarimoya I, como parte de una jornada de atención ciudadana encabezada por la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo.

Durante el programa “Jueves en tu Colonia”, autoridades municipales informaron a vecinos sobre los trabajos realizados en esta zona del norte de la ciudad, destacando la coordinación con el gobierno estatal para impulsar proyectos estratégicos como la rehabilitación del Centro Histórico y la construcción de nuevos planteles de educación media superior.

En el ámbito de la seguridad, se explicó que se continúa fortaleciendo la cercanía entre ciudadanía y autoridades mediante el uso de herramientas tecnológicas. En este sentido, se promovió el uso de aplicaciones como Alerta Ciudadana, Mujer Alerta y Alerta Hogar, que permiten reportar emergencias y recibir atención oportuna.

Respecto a los servicios públicos, el Ayuntamiento destacó la implementación de rutas diarias de recolección de basura con el objetivo de evitar focos de infección. Asimismo, brigadas de mantenimiento intervinieron distintos puntos de la colonia, realizando labores de limpieza y retiro de maleza, lo que permitió mejorar tanto la imagen urbana como las condiciones sanitarias.

En materia económica, se brindó atención a ciudadanos en búsqueda de empleo y se apoyó a emprendedores locales mediante programas de impulso productivo. Estas acciones buscan fortalecer la economía en zonas con alta densidad poblacional y generar mayores oportunidades para las familias.

Por otro lado, en cuanto a infraestructura, se informó que continúan los trabajos de rehabilitación vial en calles de Tarimoya I, como parte de un programa municipal que contempla la reparación de miles de baches en distintos puntos del municipio.

Las autoridades municipales señalaron que se seguirá priorizando la inversión en colonias que requieren mayor atención, con el objetivo de mejorar el acceso a servicios básicos y recuperar espacios públicos en beneficio de la comunidad.

Se destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca impulsar el desarrollo urbano y social de Veracruz, promoviendo entornos más seguros, limpios y funcionales para sus habitantes, así como mejores condiciones para el crecimiento de las futuras generaciones.