Grupo armado asesina a cuatro personas en balneario de Acapulco

Asesinato en balneario de Acapulco (@ultimahsv/x)

Cuatro personas, tres mujeres y un hombre, fueron asesinados el viernes por un grupo armado en un restaurante en la comunidad de Barra Vieja, en el balneario de Acapulco, Guerrero, así lo informó la Fiscalía Estatal.

Según las primeras versiones, el crimen ocurrió la noche del viernes en un restaurante llamado Playa Aventura, de la citada comunidad turística y hasta el momento se desconoce el motivo del ataque y el paradero de los presuntos asesinos.

En un comunicado emitido este sábado, la Fiscalía General de Guerrero (FGE) indicó que investiga los hechos registrados en Barra Vieja, donde fueron localizados los cuerpos de tres mujeres y un hombre sin vida.

Agregó que tras el ataque, agentes de la Policía Investigadora Ministerial llegaron al lugar del ataque al igual que los peritos en criminalística para cumplir las diligencias iniciales y el levantamiento de indicios, con el propósito de recabar información que permita el esclarecimiento de los hechos.

La Fiscalía precisó que mantiene las investigaciones en curso y dará a conocer información oficial conforme lo permitan las diligencias.

Guerrero es uno de los estados más violentos de México y concentra un elevado número de homicidios.