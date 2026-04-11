Llega a Torreón la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 con más de 100 expositores

Anuncian Feria Internacional del Libro Coahuila 2026

La secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, destacó que por segundo año consecutivo se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026, la cual se presentará del 8 al 17 de mayo en el Centro de Convenciones, con una oferta cultural ampliada y la participación de más de 100 expositores. En esta ocasión, España será el país invitado de honor, lo que fortalecerá el intercambio cultural, editorial y literario entre ambas naciones.

Quintana Salinas reveló que el evento contará con el eje temático “Futbol, arte y literatura”, una propuesta que vincula la pasión deportiva con la creación artística y abre nuevos espacios de reflexión y diálogo.

El jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Torreón, Fernando Ariel Martínez Mendoza, subrayó el vínculo histórico con España y celebró la temática de esta edición, especialmente en el contexto de la participación de la ciudad como sede de campamento rumbo al próximo Mundial de fútbol.

A través del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), presentarán una amplia agenda que incluye el stand “Viento y Arena”, donde se exhibirán 23 libros publicados por la actual administración, además de lecturas de poesía, presentaciones de autores locales, talleres de creación literaria infantil y charlas sobre el proceso editorial.

Las autoridades estatales destacaron que estas acciones buscan fomentar el hábito de la lectura entre niñas, niños y jóvenes, bajo la premisa de que la educación y la cultura son pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad.

La secretaria de Cultura Estatal mencionó que durante la jornada, el público podrá disfrutar de presentaciones de libros, encuentros con autores, talleres, actividades académicas y acciones de fomento a la lectura. Asimismo, se contará con espacios como el Salón de la Poesía y los talleres de “Inspira Coahuila”.

Quintana Salinas agregó que se realizará el encuentro de mediadores de lectura de Coahuila y Durango, con la participación del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, organismo que opera bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lo que permitirá el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la promoción lectora.

Además, la titular de la dependencia enfatizó que la feria contará con la presencia de autoras y autores internacionales como Sergio Rodríguez Blanco, Laura García Arroyo y Sofía Comas, de España, así como Michael Sledge, de Estados Unidos. A nivel nacional, participarán figuras como Vivir Quintana, Iveth Luna Flores, León Plascencia Ñol, Bernardo Fernández “Bef”, Alma Delia Murillo, Benito Taibo y Aura García-Junco.

Finalmente, las autoridades estatales dieron a conocer que el acceso al evento se facilitará mediante transporte gratuito para el público asistente, con rutas y horarios que se darán a conocer en los días previos, con el objetivo de garantizar una mayor participación de la ciudadanía.

La Crónica de Hoy 2026