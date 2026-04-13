Por tercer año consecutivo la UAEH recorta el presupuesto de la FUL

Recorte a la FUL

Por tercer año consecutivo el dinero que se le destina a la Feria Universitaria del Libro (FUL), popularmente conocida como “ la fiesta de las letras”, ha sufrido un recorte muy grande.

En este panorama, mientras que el evento cultural que, a lo largo de largo de su historia, se ha convertido en uno de los más relevantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por su parte, el Festival Internacional de la Imagen (Fini), registra un incremento en su asignación financiera.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de acuerdo con el Presupuesto Anual Universitario de Ingresos y Egresos de la UAEH para el ejercicio 2026, destinó 4 millones 205 mil 244.99 pesos para lo que se necesite en relación a la organización de la Feria Universitaria del Libro. Lo que representa una disminución significativa diferencia con los años anteriores; en tan solo dos años el presupuesto del evento se ha enfrentado a una tendencia a la baja de menos de la mita. Con la cifra que fue aprobada para el año presente, respecto a hace dos años, el recorte acumulado supera los 5 millones 191 mil 273.01 pesos. Esto evidencia que en dicho tiempo, el presupuesto que la UAEH le destina a la organización de la FUL equivale a una disminución de 55.3%.

Como muestra de esto, hace años, la fiesta de las letras, tuvo un recurso que llegó hasta los 9 millones 396 mil 518 pesos, en tanto que para el 2025, el presupuesto que se entregó ya se había reducido a 6 millones 391 mil 135 pesos.

Por otro lado, en cuanto a las finanzas del Festival Internacional de la Imagen (Fini), el año pasado, evento tuvo un presupuesto de 3 millones 815 mil 916.54 pesos y en el caso de la edición del 2026, su programación financiera crece hasta un total de 5 millones 30 mil 107.68 pesos. Integrando así una base de 4.96 millones más un ajuste adicional de 69 mil 999.88 pesos.

A inicio de año, el rector Castillo Acosta había dado a conocer que con la intención de plantear de manera conjunta la preocupación por el recorte al presupuesto que es destinado a la educación superior, los rectores de universidades públicas de México fueron convocados a una reunión en las oficinas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En su momento, Acosta también explicó que la universidad no ha sacrificado ni sacrificará ningun proyecto a lo largo del 2026, gracias a la responsable administración de los recursos.