Nahle afirma que defenderá a Veracruz ante críticas y respalda a Pemex

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que su administración defenderá al estado frente a lo que calificó como ataques mediáticos y políticos, al tiempo que reiteró su respaldo a Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el reciente derrame de hidrocarburo en el Golfo de México.

Durante una declaración pública, la mandataria estatal fue enfática al señalar que su prioridad es proteger los intereses de Veracruz y de su población. “El que le pega a Veracruz, yo tengo que defender a Veracruz siempre”, expresó, al referirse a las críticas que han surgido en torno a la situación ambiental en la entidad.

Las declaraciones de Nahle se dan en un contexto de polémica luego de que autoridades federales confirmaron que el derrame de hidrocarburo fue provocado por un error operativo de Petróleos Mexicanos, lo que incluso derivó en la destitución de al menos tres funcionarios relacionados con el incidente.

A pesar de estos señalamientos, la gobernadora defendió a la empresa productiva del Estado, destacando su importancia para el país y especialmente para Veracruz. “Siempre voy a defender a Pemex. Es una empresa que nos ha dado mucho a todos los mexicanos y más a Veracruz”, afirmó.

El derrame provocó afectaciones en playas del norte de Veracruz y en zonas del estado de Tamaulipas, donde se reportó la presencia de residuos de hidrocarburo. Ante esta situación, autoridades de los tres niveles de gobierno, junto con ciudadanos, participaron en labores de limpieza para mitigar los daños ambientales.

Nahle García explicó que, independientemente del origen del incidente, su administración actuó de manera coordinada para atender la emergencia. Destacó la participación de la Secretaría de Marina, ayuntamientos y voluntarios en las tareas de limpieza de las zonas afectadas.

Asimismo, la gobernadora desestimó las críticas de especialistas y analistas, al considerar que forman parte de una narrativa política en contra de Veracruz y de Pemex. Incluso, señaló que existe una campaña constante de desprestigio hacia la empresa petrolera.

En otro tema, la mandataria confirmó que no habrá convenio de colaboración con la televisora TV Azteca, al argumentar que su cobertura ha sido adversa hacia el estado.

Las declaraciones de Nahle se suman a un debate público sobre el impacto ambiental del derrame y la responsabilidad de las autoridades y de Pemex en este tipo de incidentes. Mientras tanto, el gobierno estatal mantiene su postura de defensa tanto del territorio veracruzano como de la empresa petrolera.

La gobernadora reiteró que su compromiso es con la población de Veracruz, asegurando que continuará trabajando para proteger los intereses del estado y enfrentar cualquier situación que lo afecte.