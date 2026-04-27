Inteligencia, reacción inmediata y enfoque social: el modelo que la Fiscalía de Oaxaca está consolidando frente al crimen

Titular de la FGEO, Bernardo Rodríguez Alamilla

En medio de un contexto nacional donde la violencia y la sofisticación del crimen organizado evolucionan constantemente, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, encabezada por Bernardo Rodríguez Alamilla, comienza a perfilar un modelo de procuración de justicia que apuesta por la inteligencia criminal, la reacción táctica inmediata y un enfoque social del delito.

Lejos de operativos aislados, la serie de acciones recientes de la Fiscalía revela una estrategia articulada que combina tecnología, análisis de contexto y coordinación interinstitucional como ejes para combatir tanto delitos de alto impacto como nuevas modalidades delictivas.

Uno de los elementos más consistentes en los operativos recientes es el uso de inteligencia criminal como punto de partida. Desde la desarticulación de la banda de “La Mami”, dedicada al robo a cuentahabientes con operaciones en Oaxaca y Chiapas, hasta el aseguramiento de arsenales vinculados a homicidios en la zona metropolitana, las investigaciones parten del análisis de videovigilancia, geolocalización y procesamiento de datos para construir casos sólidos y ejecutar detenciones clave.

Pero el modelo no se limita a la persecución del delito consumado. La capacidad de reacción inmediata se ha convertido en otro de los sellos de la institución. Casos como el rescate de víctimas de secuestro virtual —tanto en la capital como en Valles Centrales— muestran una Fiscalía que no solo investiga, sino que interviene en tiempo real para evitar daños patrimoniales y proteger la vida de las personas. En ambos casos, la activación de protocolos tras denuncias oportunas permitió localizar a las víctimas y neutralizar esquemas de extorsión sin que se concretaran pagos.

Este enfoque reactivo también se ha extendido a delitos que involucran entornos digitales. La detención en flagrancia de un presunto responsable de pornografía infantil, tras una denuncia realizada en plataformas digitales, evidencia cómo la institución ha comenzado a adaptarse a los espacios donde hoy también opera el delito.

A la par, la Fiscalía ha incorporado un componente que pocas veces se observa con claridad en estrategias de seguridad: el análisis social del crimen. En regiones como el Istmo de Tehuantepec, particularmente en Juchitán, la institución no solo ha identificado patrones delictivos, sino que ha documentado la fragmentación del tejido social y la incorporación de niñas, niños y adolescentes en dinámicas criminales. A partir de este diagnóstico, ha implementado una estrategia microregionalizada que prioriza zonas de alta incidencia y focaliza acciones para contener la violencia desde su origen.

Los resultados operativos comienzan a reflejar el alcance de esta estrategia. A través de la “Operación Sable”, la Fiscalía ha logrado la detención de más de 140 generadores de violencia, el aseguramiento de armamento de alto poder y el decomiso de miles de dosis de droga, debilitando estructuras criminales en zonas consideradas críticas a nivel estatal y nacional.

Otro elemento relevante es la capacidad de adaptación frente a nuevas modalidades delictivas. La detección de drogas distribuidas en forma de golosinas en la capital oaxaqueña evidencia un seguimiento constante de las mutaciones del narcomenudeo, mientras que los casos de secuestro virtual muestran un entendimiento más profundo de delitos que operan desde la manipulación psicológica y el uso de tecnología.

En paralelo, la Fiscalía mantiene un enfoque diferenciado en la atención a víctimas, incorporando perspectiva de género y protocolos específicos en casos de desaparición y trata de personas, como en la búsqueda de Roxana López Martínez o la localización de un recién nacido en el Istmo, investigado bajo líneas de trata.

En conjunto, estas acciones delinean un modelo que no solo busca contener la violencia, sino entenderla y anticiparla. Un modelo donde la tecnología no sustituye la operación en campo, sino que la potencia, y donde la coordinación entre niveles de gobierno deja de ser discurso para convertirse en mecanismo operativo.

Lo que está en juego ahora es la sostenibilidad de esta estrategia. En un entorno donde el crimen evoluciona rápidamente, el reto no solo será mantener los resultados, sino escalar este modelo y consolidarlo como una política de largo plazo.

Porque si algo dejan ver los recientes operativos en Oaxaca, es que la procuración de justicia está entrando en una nueva etapa: una donde la inteligencia, la velocidad de respuesta y la comprensión del entorno social serán determinantes para recuperar la seguridad.