Jarero llama a defender México en plazas de Nayarit

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El senador Pável Jarero llamó a la ciudadanía nayarita a participar en las jornadas informativas y de organización que se realizarán esta semana en distintas plazas públicas del estado, en defensa de México, de la soberanía nacional y en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El legislador informó que las actividades iniciarán este miércoles en Ahuacatlán, continuarán el viernes en Compostela y el sábado en Santiago Ixcuintla y Tepic, donde se distribuirá el periódico Regeneración y se sostendrán encuentros directos con la población.

Jarero subrayó que hoy más que nunca se requiere unidad, organización y cercanía con el pueblo para fortalecer el proceso de transformación que vive el país. “La defensa de México y de nuestra soberanía se hace en territorio, junto al pueblo y en las plazas públicas”, expresó.

El senador destacó que estas jornadas buscan fortalecer la conciencia social y política de las comunidades, promoviendo el diálogo directo con la ciudadanía sobre los avances y retos del proyecto de transformación nacional. Aseguró que el contacto permanente con la gente permite escuchar sus necesidades y construir soluciones desde el territorio, con participación activa y compromiso colectivo.