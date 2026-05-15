4T reconoce a las y los maestros como agente de cambio: Américo Villarreal

Recuperamos desde la 4T la educación pública de calidad, gratuita e igualitaria: Américo Villarreal

Como parte de la celebración por el Día del Maestro, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos y la medalla al Mérito Docente “Manuel Altamirano” a 183 maestras y maestros con 40 años de servicio, donde sostuvo que en la entidad se está dispuesto a luchar unidos para que la importancia de la función social del magisterio sea reconocida, retribuida y apreciada, como se ha hecho en los mejores momentos de la gran historia mexicana.

Destacó que el triunfo de la lucha del pueblo de México por una educación pública de calidad, gratuita e igualitaria y que hoy por hoy —dijo— “constituye uno de los más apreciados derechos que estamos recuperando en su esencia desde los gobiernos de la cuarta transformación”.

En su mensaje en el Polyforum de esta capital, el gobernador de Tamaulipas enfatizó:

“La presidenta de México reconoce e insiste que sin educación no hay transformación. Por eso, desde Tamaulipas acompañamos su esfuerzo para que el incremento progresivo del salario de maestras y maestros esté a la altura de sus responsabilidades. El compromiso consiste en seguir basificando o en facilitar el cambio de adscripción y la movilidad de aquellos que deseen hacerlo. A nosotros en Tamaulipas nos ha tocado aportar soluciones en este sentido”.

Américo Villarreal dijo que se ha agilizado la entrega de plazas para docentes de nuevo ingreso, distribuido horas docentes con transparencia y equidad, al igual que la asignación de cargos directivos y de supervisión en una promoción horizontal. “Seguimos acompañando el esfuerzo de los aumentos salariales al tiempo que regularizamos los pagos y prestaciones que se habían omitido desde la administración anterior”, indicó.

Subrayó que el proceso de profesionalización del magisterio tamaulipeco se ha trabajado de la mano con las y los maestros. Hizo notar la sólida relación que mantiene el gobierno del estado con maestras y maestros, y con sus representantes de la sección del SNTE, siempre basada en el respeto, la defensa de los derechos laborales y la coincidencia en la defensa de la escuela pública y de las niñas, niños y adolescentes tamaulipecos.

Previamente, en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Villarreal Anaya presidió la XXXII ceremonia de ingreso a la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco y entregó la Medalla al Mérito “Lauro Aguirre” a los destacados maestros Nora Imelda González Salazar y José Alberto Alfaro Rodríguez, en reconocimiento a su preparación, aportación al sector educativo, méritos académicos y liderazgo.