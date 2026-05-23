Denuncian tala de árboles frente a la Secretaría de Salud en Chilpancingo, Guerrero

Tala de árboles en Chilpancingo

De acuerdo con reportes ciudadanos, al menos 20 árboles fueron retirados de la jardinera ubicada frente a las oficinas de la Secretaría de Salud en Chilpancingo, Guerrero, como parte de los trabajos de remodelación que se realizan en el inmueble ubicado sobre la avenida Rufo Figueroa.

Entre las especies eliminadas se encontraban palmas y laureles de la India que durante años brindaron sombra y áreas de descanso para personas que transitan diariamente por la zona. Tras la tala, los restos de los árboles habrían sido cubiertos con tierra.

La situación generó cuestionamientos debido a que, meses atrás, la misma dependencia realizó el derribo de 12 árboles en el Centro de Salud de la Alameda durante trabajos de reconstrucción. En ese momento, autoridades ambientales informaron que contaban con la autorización únicamente para retirar 8 árboles; sin embargo, posteriormente fueron eliminados más ejemplares sin que se informara públicamente sobre nuevos permisos o sanciones.

Según lo establecido por autoridades ecológicas municipales, por cada árbol derribado se deben plantar 20 nuevos ejemplares para reparar el impacto ambiental ocasionado.

Actualmente, autoridades del área de Ecología municipal no han detallado si la Secretaría de Salud contaba con autorización para retirar todos los árboles ni las medidas de compensación ambiental que deberán aplicarse.

Uno de los antecedentes más recientes en la ciudad fue la sanción aplicada al Instituto del Deporte Estatal (INDEG) por la tala de 17 árboles en una unidad deportiva, multa que posteriormente fue sustituida por la entrega de árboles.

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