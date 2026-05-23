Programa DECIDE ha beneficiado a más de 31 mil estudiantes en Sinaloa: SESESP

Programa "DECIDE" en Sinaloa

En el marco del Día del Estudiante, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa (SESESP) informó que desde 2022 a la fecha, el programa preventivo “DECIDE: Yo sí digo no” ha beneficiado a 31 mil 632 alumnas y alumnos de escuelas públicas ubicadas en zonas con alta incidencia de violencia en la entidad.

La dependencia estatal expuso que el programa tiene como propósito fortalecer la salud mental y el entorno social de las y los jóvenes, además de brindarles herramientas para rechazar el consumo de drogas, alcohol y conductas violentas que puedan afectar su bienestar.

Por ello, la SESESP explicó que DECIDE opera mediante tres acciones principales: talleres socioemocionales, atención y canalización de casos de riesgo detectados en estudiantes, así como actividades enfocadas en reforzar la prevención de adicciones.

Las autoridades estatales indicaron que este modelo integral es implementado por el Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana del SESESP, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura y la asociación civil Sociedad Educadora.

Finalmente, el Secretariado comunicó que desde 2023 el programa se encuentra alineado con la estrategia nacional “Si te drogas, te dañas”, impulsada el gobierno federal, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas entre la población estudiantil.

La Crónica de Hoy 2026