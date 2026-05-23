San Luis Potosí registra cinco muertes maternas en lo que va del año

San Luis Potosí registra 5 muertes maternas en lo que va del 2026

De acuerdo con el más reciente informe semanal emitido por la Dirección General de Epidemiología (DGE), durante los primeros meses del año en curso, San Luis Potosí reportó cinco fallecimientos maternos ante autoridades federales de salud.

Las estadísticas oficiales indican que tres de los casos ocurrieron en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que otro se registró en unidades del sistema IMSS-Bienestar. El quinto deceso fue clasificado en la categoría “sin atención y otras”, relacionada con situaciones donde no hubo acceso oportuno a servicios médicos institucionales.

Con estas cifras, el informe de la DGE señala que la entidad alcanzó una razón de muerte materna de 28.4 defunciones por cada 100 mil nacimientos, indicador que se mantiene por encima del promedio nacional, situado en 22.3 casos.

El reporte epidemiológico expone que entre las principales causas de fallecimiento se encuentran complicaciones derivadas de abortos, hemorragias obstétricas y trastornos hipertensivos durante el embarazo, parto o puerperio.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) define la muerte materna como el fallecimiento de una mujer durante el embarazo o hasta 42 días después de concluir la gestación, siempre que esté relacionado con complicaciones propias del embarazo o con la atención recibida durante este proceso.

Especialistas han advertido que factores como la falta de atención médica oportuna y las dificultades de acceso a servicios de salud continúan siendo desafíos importantes para reducir este tipo de casos.

La Crónica de Hoy 2026