Veracruz enfrenta rezago educativo y altos niveles de analfabetismo, advierte Proveicydet

Veracruz, entidad con más desafíos en materia de educación

De acuerdo con el diagnóstico incluido en el Programa Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Proveicydet) 2025-2030, el estado de Veracruz mantiene importantes desafíos en materia educativa, especialmente en analfabetismo, abandono escolar y acceso al desarrollo científico y tecnológico.

El informe publicado recientemente en la Gaceta Oficial del Estado por el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Coveicydet), señala que la entidad sitúa el primer lugar nacional en número de personas que no saben leer ni escribir, con un total de 476 mil 591 habitantes en esta condición.

La Coveicydet puntualizó que la cifra representa 7.6 por ciento de la población estatal, porcentaje superior al promedio nacional, que se ubica en 4.6 por ciento. Además, la entidad se posiciona entre las primeras del país en rezago educativo.

De tal modo, el documento también expone dificultades en la conclusión de estudios básicos. Durante 2024, el 7.6 por ciento de estudiantes no terminó la primaria y 12 por ciento abandonó la secundaria antes de concluirla.

Con estos indicadores, el Consejo indicó que la entidad alcanzó el segundo lugar nacional en rezago educativo, con 17.8 por ciento de su población en esta situación, por encima de la media nacional de 15.7 por ciento.

Por tal motivo, la Coveicydet sostiene que el diagnóstico advierte además sobre desigualdades regionales y limitaciones en infraestructura educativa y tecnológica, factores que impactan el desarrollo social y económico de la entidad.

Ante este panorama, el programa estatal plantea fortalecer la investigación científica, ampliar la formación especializada y generar mayor vinculación entre instituciones educativas y sectores productivos, con el objetivo de impulsar capacidades de innovación y atender problemáticas regionales hasta el año 2030.

La Crónica de Hoy 2026