Presentan proyecto del Malecón Presa El Ocotillo para transformar espacio público en Tonalá Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó el proyecto del Malecón Presa El Ocotillo, una obra que busca transformar este espacio natural en un punto de convivencia, recreación y esparcimiento para las familias de Tonalá y de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Durante un recorrido de supervisión por la presa, el mandatario estatal explicó que el proyecto contempla la construcción de un parque lineal y la rehabilitación de la zona para que la ciudadanía pueda disfrutar de un entorno más seguro y adecuado para realizar actividades al aire libre.

Lemus Navarro destacó que la Presa El Ocotillo es un lugar con gran potencial debido a su ubicación estratégica, cercana al Periférico Oriente y al Hospital Civil de Oriente. Sin embargo, señaló que actualmente el sitio carece de infraestructura suficiente para recibir a los visitantes en las mejores condiciones.

“Vamos a hacer un proyecto de espacio público, un parque lineal para que la gente pueda venir a convivir aquí a la Presa de El Ocotillo. Es un lugar muy bonito que necesita espacios para caminar, acercarse al agua y disfrutar de la naturaleza”, expresó el gobernador durante la visita.

El proyecto contempla la ampliación del malecón en 410 metros lineales alrededor del cuerpo de agua, con el objetivo de generar nuevos espacios para la recreación y el esparcimiento familiar. Además, se prevé la construcción de áreas verdes, senderos peatonales, iluminación, juegos infantiles y zonas destinadas a la activación física.

De acuerdo con Douglas Rodríguez Perea, director general de Arquitectura y Urbanismo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), la obra también incluirá la rehabilitación de espacios que actualmente se encuentran sin uso, con el fin de convertirlos en áreas accesibles para toda la población. Las autoridades señalaron que el nuevo malecón contará con infraestructura que permitirá una mejor conexión entre los distintos puntos del parque, además de espacios para contemplar el paisaje y disfrutar de la presa de manera segura.

Por su parte, Sergio Chávez Dávalos, presidente municipal de Tonalá, reconoció la importancia del proyecto para el municipio y aseguró que representa una oportunidad para recuperar una zona que durante años estuvo desaprovechada. El alcalde destacó que la intervención permitirá que la presa deje de ser un sitio con poco aprovechamiento social y se convierta en un espacio pensado para las familias, los jóvenes y las personas que buscan realizar actividades recreativas al aire libre.

Durante la presentación también participó David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública, quien informó que se espera que los trabajos comiencen en los próximos meses y que la obra quede concluida hacia finales de 2026. El proyecto del Malecón Presa El Ocotillo forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Jalisco para recuperar espacios públicos y promover la convivencia social. Con esta intervención, las autoridades buscan ofrecer a los habitantes de Tonalá un lugar moderno, seguro y accesible que contribuya a mejorar la calidad de vida y fortalezca el tejido social en la región.