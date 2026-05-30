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30 may 2026 - 03:33 PM
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Durante las actividades se desarrolló el programa denominado “Rompiendo el Silencio”, mediante el cual se promovió la importancia de la salud emocional y el bienestar psicológico de las y los jóvenes
SSP Guerrero impulsa acciones para fortalecer entornos escolares seguros en Teloloapan
Por
Eidalid López
mayo 30, 2026 at 3:00p.m. GMT-6
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