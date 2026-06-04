Explota pipa de gas en Tepeaca, Puebla y provoca evacuación de estudiantes

Explosión de pipa de gas en Puebla Personal de Protección Civil de la entidad atendió a la explosión de la pipa en San Juan Negrete de Tepeaca, Puebla.

La mañana de este jueves 4 de junio de 2026 se registró una fuerte explosión en una pipa que transportaba gas LP (presuntamente de procedencia ilícita) en la colonia San Juan Negrete, municipio de Tepeaca, Puebla. El incidente generó alarma entre la población y motivó una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

Explosión de Pipa de gas en Puebla: ¿Qué ocurrió y qué es lo que se sabe?

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales y publicaciones en redes sociales, la explosión ocurrió en un predio que presuntamente funcionaba como bodega o sitio de almacenamiento clandestino de hidrocarburos y pipas. El estruendo y las llamas fueron visibles desde varios puntos cercanos, lo que generó temor inicial entre vecinos, quienes en un primer momento asociaron el suceso con una posible toma clandestina en ductos de Pemex.

Ante la situación de peligro, fueron evacuados estudiantes y personal del centro escolar General Miguel Negrete Novoa, que se encontraba cerca del lugar del incidente. Aproximadamente 170 personas tuvieron que salir del lugar mientras el humo se extendía por el cielo.

🚧 ACTUALIZACIÓN || El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación mantiene presencia en San Juan Negrete, Tepeaca, donde se registró una explosión en un sitio donde se almacenaban pipas de gas.



Continuamos con los trabajos, evite la zona. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/sWZsUXSkeT — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 4, 2026

Por su parte, Protección Civil del Estado de Puebla informó que actualmente se encuentran operando en coordinación con el cuerpo de bomberos para atender la zona del incidente, por lo que pidió a la población alejarse del sitio por cuestiones de seguridad. Tampoco se ha mencionado la posible causa de la explosión ni se ha dado a conocer un saldo oficial de personas heridas ni fallecidas.