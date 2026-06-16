Gobierno estatal garantiza acceso gratuito a fiesta mundialista para familias potosinas: SEFIN

El Estadio libertad financiera es uno de los espacios donde se puede disfrutar la transmisión de los juegos del Mundial 2026

Inmersos en la fiebre mundialista, el Gobierno de San Luis Potosí se sumó a la máxima fiesta del futbol mediante la instalación de zonas de convivencia en distintos municipios de la entidad a fin de dar acceso gratuito a la población a ese evento deportivo.

El Mundial FIFA 2026 representa uno de los acontecimientos deportivos con mayor audiencia a nivel global. Sin embargo, gran parte de los contenidos y transmisiones estarán concentrados en plataformas digitales, servicios de streaming y sistemas de televisión restringida, lo que limita el acceso para un importante sector de la población.

Por ello, la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado (Sefin), precisó que la Administración Estatal realizó una inversión de 34 millones 482 mil 758 pesos para garantizar los derechos de transmisión pública de los encuentros mundialistas, permitiendo que miles de potosinas y potosinos disfruten gratuitamente de este evento histórico.

Esta estrategia permite la instalación de espacios de convivencia y transmisión en el Estadio Libertad Financiera en la capital de San Luis Potosí, así como en las plazas públicas de Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Rioverde donde las familias se reúnen para seguir los partidos en un ambiente seguro, incluyente y de sana convivencia.

Asimismo, se informa que la empresa Televisa autorizó a la Agencia (Grupo Manufacturero Unido del Valle, S.A. de C.V.) para la operación de las transmisiones en San Luis Potosí, conforme a los esquemas y lineamientos establecidos por los titulares de los derechos internacionales.

La adquisición de los derechos de transmisión forma parte de una política pública orientada al impulso del deporte, la integración social, la convivencia familiar y el aprovechamiento de eventos internacionales de alto impacto para fortalecer el tejido social y promover la participación ciudadana.