Localizan 11 bolsas con restos óseos en un terreno ubicado en Tlajomulco, Jalisco

Tlajomulco de Zuñiga

Gracias a las precipitaciones de los últimos días en la entidad de Jalisco, se permitió el hallazgo de nuevas bolsas que contenían restos óseos en un terreno que estaba destinado a la construcción de un fraccionamiento.

Previamente, sobre este terreno ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, integrantes del colectivo de búsqueda, Guerreros Buscadores de Jalisco trabajaban en coordinación con autoridades del estado desde el 7 de abril, pues ya habían encontrado otras bolsas con contenidos similares, ahora gracias a las lluvias pudieron hacer un nuevo descubrimiento.

El colectivo informó que ya suman 31 bolsas extraídas de este terreno, de las cuales únicamente dos contenían ropa, al parecer, de las víctimas. De las bolsas extraídas se destaca el hallazgo de siete segmentos humanos, tres cuerpos completos de Personas Fallecidas sin Identificar y dos lotes óseos.

Hasta el mes de mayo, la Vice fiscalía de Personas Desaparecidas reconocía únicamente el hallazgo de tres víctimas extraídas de este terreno, de las cuales solo una había sido pre identificada, según los datos del reporte de “Sitios de inhumación clandestina en Jalisco”.

Aún no se cuenta con nueva información sin embargo se espera que con el nuevo hallazgo más cuerpos sean identificados para dar informes a familiares.

Mientras tanto, los trabajos continúan pese a la negativa que ha recibido el colectivo por parte de la empresa constructora. El colectivo denuncia la persistencia para construir sobre una fosa clandestina, lo que demuestra una lucha por encubrir más hallazgos.