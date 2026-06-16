Protección hidríca y seguridad serán los legados de Enrique Galindo a San Luis Potosí

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, realizó un balance de su administración en la ciudad donde destacó que las acciones en contra de la crisis hídrica y el fortalecimiento en la seguridad de la demarcación, son los legados que dejará su gobierno.
En 2023 la entidad atravesó una severa crisis hídrica en la que las tres principales presas de la ciudad se encontraban casi vacías, por lo que la administración encabezada por Galindo Ceballos emprendió una estrategia integral para garantizar el suministro del líquido vital.
Entre estas acciones destacaron la perforación de seis pozos, la modernización de la planta potabilizadora y diversas obras de infraestructura hidráulica.
Además, se fortaleció la seguridad pública, lo que logró mejorar la percepción de seguridad en la gente, de acuerdo con datos del INEGI, pues se profesionalizó, equipo y remuneró mejor a los elementos policiacos en la entidad.