Ataque armado durante partido en Yautepec deja tres muertos y varios heridos

Yautepec Morelos

Lo que comenzó como una reunión entre vecinos para seguir el partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 terminó en una escena de violencia la noche del martes en Yautepec, Morelos, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en una cancha de usos múltiples y disparó contra los asistentes.

El ataque ocurrió en la cancha Puentecillas, ubicada en la colonia Rancho Nuevo, donde familias completas, incluidos menores de edad, observaban el encuentro entre México y Ecuador cuando comenzaron las detonaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres que viajaban en una motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego contra varias personas que participaban en la convivencia organizada en ese espacio público.

El saldo preliminar fue de tres personas muertas y nueve lesionadas. Entre las víctimas mortales se reporta Miguel Ángel Tijera, esposo de Sandra Fernández Gómez y colaborador del diputado federal por Morelos, Agustín Alonso.

Sandra Fernández, identificada como aspirante de Morena a la presidencia municipal de Yautepec para el proceso electoral de 2027, también resultó herida durante la agresión. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si ella era el objetivo del ataque.

La política, quien anteriormente colaboró con el alcalde Eder Alonso Gutiérrez y ha manifestado públicamente sus aspiraciones políticas, fue trasladada para recibir atención médica tras resultar lesionada.

Versiones extraoficiales señalan que entre las personas fallecidas también se encuentra una niña de ocho años que habría perdido la vida mientras era trasladada a un hospital. Asimismo, entre los lesionados habría al menos un menor de edad, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Testigos relataron que el ataque provocó momentos de pánico entre los asistentes. Adultos y niños corrieron para resguardarse mientras se escuchaban los disparos. Algunos de ellos compartieron en redes sociales videos y testimonios sobre lo ocurrido durante la convivencia.

Paramédicos que acudieron al sitio brindaron los primeros auxilios a cinco personas con heridas provocadas por arma de fuego, quienes posteriormente fueron trasladadas a hospitales de la región para recibir atención médica.

Tras los hechos, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, expresó su condena por la agresión y aseguró que instruyó a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad a realizar todas las acciones necesarias para esclarecer el ataque y localizar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el móvil de la agresión y confirmar de manera oficial la identidad de todas las víctimas.