Artistas michoacanos respaldan visión de Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, se reunió con tres jóvenes artistas michoacanos para escuchar sus inquietudes y propuestas en materia cultural.

Tras el encuentro, los creadores que día a día se esfuerzan por generar un cambio y una reflexión social, así como por preservar la cultura de sus comunidades, coincidieron al reconocer la disposición del morenista para abrir espacios de diálogo y apoyar al sector artístico.

Irasema Parra Arciniega, licenciada en Artes Visuales y profesora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), una de las creadoras convocadas, destacó que, a diferencia de otros acercamientos políticos, en esta ocasión percibió un interés genuino por parte de Torres Piña.

“La cultura no está muy tomada en cuenta y normalmente somos relegados… a veces los artistas vestimos ciertos eventos, pero solamente es como para vestir y no hay un interés profundo en cuanto a lo que realizamos. Él se ve muy abierto a originar apoyos", expresó Parra Arciniega.

La artista visual resaltó además la importancia de que los proyectos políticos, como el de Torres Piña, contemplen incluir a las juventudes en actividades artísticas como una herramienta para prevenir la violencia.

Por su parte, Rodrigo Muñoz Anguiano, estudiante de preparatoria e intérprete de la danza de los cúrpites, agradeció la apertura del aspirante para colaborar en el impulso a las tradiciones michoacanas.

“Él está muy abierto a la posibilidad de ayudar a todas las comunidades, a todo este arte, para que podamos resaltar y que se tomen más en cuenta. Es excelente, porque los jóvenes nos estamos alejando de lo que realmente importa y cuando entran en el arte cambia su forma de ver las cosas”, señaló el joven danzante, quien además planteó la necesidad de incorporar clases de danza folclórica en las escuelas.

Nathalie Fabiola Jasso Huerta, estudiante de quinto semestre de la Escuela Popular de Bellas Artes, relató que fue convocada luego de realizar un mural en la comunidad de Capula. Destacó que en Torres Piña, encontró la disposición para respaldar un proyecto en puerta.

“Venía buscando ese apoyo, alguien que nos impulsara, esa voz, y ahorita que platicamos me voy con un buen sabor de boca… realmente estamos muy abandonados tanto por el gobierno como por la sociedad. Él me comentó que con mucho gusto nos iba a apoyar. Es importante que haya lugares en donde los jóvenes puedan desarrollar ese amor hacia el arte", afirmó la joven muralista.

Los tres creadores coincidieron en la necesidad de que los actores políticos impulsen el arte y la cultura como ejes de transformación social, y señalaron que el interés mostrado por Torres Piña representa un primer paso para lograr un trabajo conjunto, más estructurado, con la comunidad artística de Michoacán.