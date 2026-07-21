Avanza control del incendio en relleno sanitario de Acatlán, Puebla

Puebla

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres de Puebla informó que el incendio registrado en el relleno sanitario de Acatlán de Osorio presenta un 80 por ciento de control y un 60 por ciento de liquidación, resultado del trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales.

Las autoridades estatales indicaron que en las acciones participan elementos de Policía Estatal, Bomberos y Protección Civil Municipal, quienes mantienen un operativo permanente para sofocar el fuego y eliminar cualquier riesgo de propagación.

Como parte de las labores de atención, Protección Civil precisó se han aplicado 90 mil litros de agua a presión para para enfriar la zona afectada y reducir los puntos de calor. Además, incorporaron maquinaria especializada para remover y separar el material combustible, lo que ha permitido acelerar las tareas de liquidación.

Además, el gobierno estatal agradeció la atención oportuna y al trabajo conjunto de las corporaciones, el incendio ha afectado únicamente ocho hectáreas, sin que se reporten personas lesionadas ni viviendas en riesgo.

Por último, las autoridades estatales afirmaron que mantienen el monitoreo permanente del sitio y continuará con las acciones necesarias hasta lograr la liquidación total del incendio, con el propósito de salvaguardar la seguridad de la población y proteger el entorno.

La Crónica de Hoy 2026