EU retira visas a Ana Paty Peralta, su esposo y su suegro; FGR indaga desvío de recursos y huachicol

Fuentes con conocimiento directo del caso confirmaron a Crónica que la alcaldesa de Benito Juárez y su entorno son objeto de investigaciones federales. Las pesquisas abarcan el presunto uso irregular de recursos públicos, operaciones relacionadas con huachicol fiscal y posibles vínculos con personas ligadas al Cártel de Sinaloa.

Autoridades de Estados Unidos retiraron las visas a Ana Paty Peralta de la Peña, alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo; a su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y a su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero, confirmaron a Crónica fuentes con conocimiento directo del caso.

De manera paralela, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones que alcanzan a la presidenta municipal de Cancún y a personas de su entorno por presunto desvío de recursos públicos, operaciones relacionadas con huachicol fiscal y posibles contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Las fuentes consultadas confirmaron la existencia de estas líneas de investigación.

Hasta ahora, sin embargo, las autoridades estadounidenses no han hecho públicas las razones específicas para retirar las visas, por lo que Crónica no ha podido establecer que la decisión de Washington sea consecuencia de las investigaciones que se desarrollan en México.