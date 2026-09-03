John fue sustraido por su padre en abril; fue localizado este miécoles en Oaxaca

John Peter Fabrice Allouche Oehlenschlager

Luego de que el menor John Peter Fabrice Allouche Oehlenschlager, fuera sustraído por su padre el ciudadano frances Benoit Jean Nicolas Allouche, el pasado mes de abril luego de una visita autorizada en el Departamento de Orientación Familiar en Cuernavaca, Morelos, el menor fue localizado su progenitor fue detenido.

Tras meses de búsqueda impulsada y bajo presión de la madre del menor a las autoridades, como resultado de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado de Morelos, ambos fueron localizados en San Pedro Pochutla, Oaxaca.

De inmediato, el menor de 6 años fue resguardado por el DIF de la entidad para ser reinsertado con su familia, mientras que Benoit Jean Nicolas Allouche, quedó a disposición de la vice fiscalía general de la costa en Puerto Escondido.

Por ahora, se espera el traslado del acusado para la programación de la audiencia inicial por el secuestro del menor.

También fue detenida una persona del sexo masculino sujeto de interés en las indagatorias en torno a la sustracción de la víctima.