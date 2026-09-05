Advierten riesgo ambiental para la Reserva Sierra La Laguna por proyecto turístico en Baja California Sur

La Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, en Baja California Sur, enfrenta preocupación y rechazo social debido a un proyecto turístico que se pretende desarrollar en la zona, situación que ha generado dudas entre habitantes y personas que buscan proteger este espacio natural. El proyecto es impulsado por la fundación “Hermandad en Armonía” y ha provocado inquietud por sus posibles efectos sobre el medio ambiente. Parte de la preocupación se relaciona con la posibilidad de que una iniciativa presentada con fines de conservación pueda terminar relacionada con actividades inmobiliarias o de desarrollo turístico.

La Sierra La Laguna es una zona considerada de gran importancia ambiental para Baja California Sur. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) señala que la Reserva de la Biósfera cuenta con más de 100 mil hectáreas y protege el único bosque de pinos y encinos del estado.

Además, en las partes bajas de la reserva existen selvas secas y vegetación semidesértica, por lo que se trata de una región con diferentes tipos de ecosistemas. El lugar también cuenta con una gran variedad de paisajes y especies de flora y fauna. Uno de los principales motivos de preocupación es el agua. La Sierra La Laguna representa una importante zona para la captación y abastecimiento de agua en la región, por lo que cualquier modificación de sus ecosistemas puede generar preocupación sobre las consecuencias que podría tener para las comunidades cercanas.

La reserva también tiene importancia para el turismo de naturaleza. Actualmente se pueden realizar actividades como senderismo, ciclismo de montaña, cañonismo, observación de aves, fotografía de naturaleza y recorridos para conocer la flora y fauna del lugar. Sin embargo, las autoridades ambientales establecen que las actividades turísticas dentro de áreas naturales protegidas deben realizarse bajo condiciones que permitan disminuir el impacto sobre el medio ambiente. La propia CONANP contempla actividades de turismo de bajo impacto dentro de las áreas protegidas y establece reglas para quienes visitan estos espacios.

Ante esta situación, habitantes y sectores preocupados por la conservación ambiental han expresado su rechazo y han pedido mayor información sobre el proyecto. La principal demanda es conocer con claridad qué se pretende construir o realizar, cuáles serían sus dimensiones y qué efectos podría tener sobre los recursos naturales. También existe preocupación sobre la necesidad de contar con los estudios y autorizaciones ambientales correspondientes antes de realizar cualquier obra que pueda modificar las condiciones de la reserva.

La protección de Sierra La Laguna es considerada importante debido a que sus ecosistemas cumplen funciones ambientales que van más allá del turismo. La conservación de los bosques y de las zonas de captación de agua beneficia a las comunidades de Baja California Sur y ayuda a mantener el equilibrio natural de la región. El debate se presenta en medio del crecimiento turístico que ha tenido Baja California Sur durante los últimos años. Mientras existe interés por generar nuevas inversiones y espacios para visitantes, también se mantiene la preocupación de grupos ciudadanos por evitar que el crecimiento de infraestructura afecte zonas naturales protegidas.

Por ello, el caso de Sierra La Laguna representa un reto entre el desarrollo turístico y la conservación ambiental. Los sectores que se oponen al proyecto buscan que las autoridades revisen sus posibles impactos y que cualquier decisión tome en cuenta la protección de los recursos naturales. Mientras continúan las inquietudes, la Sierra La Laguna mantiene su importancia como una de las principales áreas naturales protegidas de Baja California Sur. La conservación de sus ecosistemas, bosques y recursos hídricos será uno de los principales puntos de atención ante cualquier proyecto que pretenda desarrollarse dentro o alrededor de esta zona.