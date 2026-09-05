Estrategia de Américo Villarreal impulsa el crecimiento económico de Tamaulipas

La estrategia económica impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya continúa generando acciones para fortalecer el crecimiento económico de Tamaulipas, con proyectos enfocados en atraer inversiones, apoyar a las empresas locales y mejorar las condiciones para generar empleos.

La secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, destacó que las políticas implementadas durante la administración estatal buscan crear un ambiente de confianza para los empresarios y, al mismo tiempo, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que forman parte de la economía de diferentes municipios. De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es que el crecimiento económico se traduzca en mayores oportunidades para las familias tamaulipecas y en mejores condiciones para quienes desean iniciar o fortalecer un negocio.

Uno de los puntos importantes de esta estrategia es el impulso a las empresas locales para que puedan llegar a nuevos mercados. En meses recientes, el Gobierno de Tamaulipas ha realizado acciones para vincular a negocios del estado con compradores y cadenas comerciales, además de promover productos elaborados en la entidad. Por ejemplo, 11 empresas tamaulipecas participaron en un proceso de vinculación con SuperISSSTE, donde tuvieron la oportunidad de presentar productos como alimentos, artículos de limpieza, miel, quesos, salsas y otros productos. La intención es que estos negocios puedan ampliar sus ventas y encontrar nuevos canales de comercialización.

Otro de los aspectos que forman parte de la estrategia es el acceso a financiamiento. Durante el primer semestre de 2026, el Gobierno de Tamaulipas destinó más de 31.9 millones de pesos mediante programas de Microcrédito y Financiamiento, con los que fueron beneficiadas mil 265 personas emprendedoras y propietarias de micro, pequeñas y medianas empresas de 36 municipios. Estos recursos buscan ayudar a los negocios para comprar insumos, aumentar su capacidad de producción, iniciar actividades o fortalecer empresas que ya se encuentran funcionando.

Además, Tamaulipas busca aprovechar su ubicación geográfica y su infraestructura para fortalecer su papel como una de las principales zonas logísticas del país. En este sentido, Nuevo Laredo tiene una importancia especial por su relación comercial con Estados Unidos y por el movimiento de mercancías que se realiza diariamente en la frontera. La instalación de la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo también forma parte de los proyectos considerados estratégicos para mejorar el comercio exterior y la competitividad de la región. La obra representó una inversión de 4 mil millones de pesos.

El gobierno estatal también ha planteado proyectos de infraestructura para mejorar los cruces fronterizos y facilitar el traslado de mercancías entre México y Estados Unidos. Entre ellos se encuentra la ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III, que busca aumentar su capacidad y reducir los tiempos de traslado.

A estas acciones se suma el impulso a sectores como la industria, la manufactura, la energía, la logística y la tecnología. El gobierno estatal ha señalado que también se trabaja en la formación de personal especializado para atender las necesidades de nuevas industrias, como la de semiconductores. Con estas acciones, la administración de Américo Villarreal busca mantener el crecimiento económico de Tamaulipas, atraer nuevas inversiones y fortalecer a las empresas que ya operan en la entidad.

La intención, de acuerdo con la Secretaría de Economía, es que el desarrollo económico no solamente represente nuevas inversiones, sino que también genere empleos, fortalezca los negocios locales y contribuya a mejorar el bienestar de las familias tamaulipecas.