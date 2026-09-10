Tamaulipas mantiene acciones de conservación de tortuga lora durante el final de la temporada

Tamaulipas mantiene acciones de conservación de tortuga lora

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas mantiene los trabajos de monitoreo, vigilancia y protección de Tortuga lora, considerada prioritaria para la conservación de los ecosistemas marinos y que actualmente se encuentra en la recta final de temporada de arribo a las costas del estado.

Personal técnico especializado de la Dirección de Conservación de Especies y Ecosistemas, continúa realizando recorridos en las zonas de anidación para detectar nidos, dar seguimiento a las eclosiones y acompañar el proceso de liberación de las crías.

Cumpliendo con estas medidas de protección se permite brindar atención adecuada durante cada etapa del proceso, desde la protección de los nidos hasta el momento en que las pequeñas tortugas son trasladadas para su liberación y emprenden su camino hacia el mar.

Al respecto, el vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Luis García, destacó la importancia de mantener el trabajo permanente del personal especializado para fortalecer las acciones de conservación y protección de la fauna silvestre.

Bajo una política de protección ambiental del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas mantiene una protección de sus recursos naturales y de fortalecimiento de las acciones encaminadas a preservar la biodiversidad.

La temporada de arribo de la tortuga lora se encuentra en su etapa final; sin embargo, el trabajo de conservación continúa, con la participación de técnicos y especialistas comprometidos con la protección de esta especie.

Cada nido protegido y cada cría liberada representan una nueva oportunidad para la conservación de la tortuga lora y de los ecosistemas de Tamaulipas.