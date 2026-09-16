Colima registra la tasa más alta de violencia letal contra mujeres en México

Colima registró la tasa más alta de violencia letal contra mujeres en México durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con un análisis de México Evalúa difundido con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El estudio señala que entre enero y julio de este año, 10 entidades del país tuvieron una tasa de mujeres asesinadas superior al promedio nacional, que fue de 1.8 casos por cada 100 mil mujeres. Colima presentó una tasa de 11.3 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes mujeres, mientras que Morelos registró 6.5 y Sinaloa 4 casos por cada 100 mil mujeres. Estos tres estados se ubicaron por encima del promedio nacional durante el periodo analizado.

Después de estas entidades se encuentran Baja California, con una tasa de 3.9; Chihuahua, con 3.8; Guerrero, con 3.7; Guanajuato, con 3.6; Sonora, con 3.5; Tabasco, con 3.2, y Michoacán, con 2.6. México Evalúa explicó que su análisis utiliza información sobre víctimas registrada en carpetas de investigación del SESNSP, además de proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (Conapo). Los datos muestran diferencias entre las entidades y permiten identificar aquellas donde la tasa de muertes violentas de mujeres se encuentra por encima del promedio nacional.

Sin embargo, el análisis también establece una diferencia entre la violencia letal contra mujeres y los casos registrados específicamente como feminicidio. La primera medición contempla tanto feminicidios como homicidios dolosos de mujeres, mientras que el segundo indicador corresponde únicamente a las investigaciones clasificadas bajo el delito de feminicidio. En el caso de los feminicidios, el SESNSP registró 380 víctimas a nivel nacional entre enero y julio de 2026. Cinco entidades concentraron 157 casos, equivalentes a 41.3 por ciento del total registrado durante ese periodo.

Sinaloa acumuló 54 víctimas de feminicidio, seguido por el Estado de México con 27; Chiapas con 26, y Ciudad de México y Tamaulipas con 25 casos cada uno. La situación de Sinaloa también destaca cuando se analiza la tasa de feminicidio. Durante los primeros siete meses del año registró una tasa de 3.33 víctimas por cada 100 mil mujeres, frente al promedio nacional de 0.55. En Culiacán se concentraron 34 de los 54 casos de feminicidio registrados en Sinaloa durante ese periodo, según los datos retomados en el análisis.

México Evalúa señaló que las cifras pueden servir para identificar los territorios donde existe un mayor riesgo de violencia letal contra mujeres. Entre las acciones que plantea se encuentra dirigir recursos hacia los municipios con mayor violencia y fortalecer los equipos de investigación especializados con perspectiva de género. La organización también plantea que las alertas de violencia de género se traduzcan en planes con objetivos, responsables y mecanismos de evaluación para medir sus resultados.

Por otra parte, Causa en Común documentó al menos mil 125 asesinatos de mujeres con crueldad extrema entre octubre de 2024 y agosto de 2026, a partir de su monitoreo de medios y registros de hechos considerados de alto impacto. Dentro de ese registro, Guanajuato acumuló 109 casos; Chihuahua, 96; Michoacán, 71; Colima, 62, y Morelos, 57. Este indicador tampoco equivale al registro oficial de feminicidios, debido a que utiliza una metodología distinta. Los datos muestran que la violencia letal contra mujeres puede observarse desde diferentes indicadores y que los resultados cambian dependiendo de si se analizan feminicidios, homicidios dolosos o registros de asesinatos con características de extrema violencia.

Por ello, las cifras de México Evalúa, el SESNSP y Causa en Común deben interpretarse considerando las diferencias entre sus metodologías, periodos de análisis y categorías. Durante los primeros siete meses de 2026, Colima, Morelos y Sinaloa se ubicaron entre las entidades con tasas de violencia letal contra mujeres superiores al promedio nacional, mientras que Sinaloa concentró además el mayor número de víctimas de feminicidio registradas oficialmente en ese periodo.