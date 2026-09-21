A 10 años de la captación pluvial, familias de la Sierra Norte de Puebla transforman su calidad de vida

. Los módulos impulsados por la Universidad Autónoma Chapingo han garantizado acceso al agua potable.

A diez años de la instalación de los Módulos de Captación de Agua de Lluvia promovidos por la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), familias de la comunidad de Guadalupe Victoria, en la Sierra Norte de Puebla, reportan mejoras significativas en el acceso al agua, la economía familiar y su calidad de vida.

Antes de la llegada de esta infraestructura, los poco más de 65 habitantes de la localidad carecían de suministro de agua potable y dependían del acarreo diario desde jagüeyes y abrevaderos. Esta labor recaía principalmente en mujeres y niños, quienes dedicaban gran parte de su tiempo a trasladar agua para las necesidades básicas del hogar.

El responsable del Laboratorio de Tecnologías Hídricas Innovadoras de la UACh, Juan Rafael Sánchez Bravo, explicó que los módulos instalados en 2016 fueron diseñados para suministrar agua potable mediante la captación de lluvia y cuentan con una vida útil proyectada superior a los 30 años.

. El responsable del Laboratorio de Tecnologías Hídricas Innovadoras de la UACh, Juan Rafael Sánchez Bravo.

Durante una visita de evaluación a la comunidad, el académico destacó que las familias beneficiarias han logrado ahorros importantes al dejar de comprar agua para consumo humano y uso doméstico, gastos que anteriormente representaban más de 13 mil pesos al año por familia.

Sánchez Bravo estimó que, en una década, cada hogar ha evitado desembolsar alrededor de 130 mil pesos, recursos que ahora se han destinado a mejoras en las viviendas y al fortalecimiento del bienestar familiar.

El investigador hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para impulsar políticas públicas enfocadas en infraestructura hidráulica duradera, capaz de almacenar al menos 10 mil litros de agua, en lugar de sistemas de almacenamiento de menor capacidad y vida útil reducida.

En el encuentro denominado “Valoración de Impacto y Sostenibilidad Hídrica: Diálogos sobre Gestión Sustentable del Agua”, realizado con motivo del décimo aniversario del proyecto, académicos y habitantes coincidieron en que este modelo ha demostrado ser una solución eficaz para garantizar el derecho humano al agua en comunidades rurales.

La promotora del proyecto en la región, Rosa Hilda Tolentino, destacó que uno de los mayores beneficios ha sido la eliminación de las largas jornadas dedicadas al acarreo del agua, permitiendo que mujeres y niños dispongan de más tiempo para actividades personales, familiares, educativas y recreativas.

Las beneficiarias también resaltaron los resultados alcanzados. Edith Vázquez señaló que actualmente cuenta con una cisterna con capacidad de 10 mil 500 litros que cubre las necesidades de su hogar, mientras que Victoria Alarcón Santiago destacó el ahorro que representa no tener que comprar agua de pipa o garrafones. Por su parte, Catalina Hernández celebró haber dejado atrás los recorridos de hasta cinco kilómetros para lavar ropa y transportar agua.

La captación de agua de lluvia ha sido fundamental en esta zona del municipio de Francisco Z. Mena, donde las lluvias intensas contrastan con periodos prolongados de sequía. En una comunidad dedicada principalmente al cultivo de cítricos, maíz y actividades pecuarias de pequeña escala, el acceso seguro y cercano al agua ha fortalecido el desarrollo comunitario y las condiciones de vida de sus habitantes.