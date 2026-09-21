Baja California cae al sexto lugar nacional en narcomenudeo

Baja California ocupa actualmente el sexto lugar a nivel nacional en denuncias por narcomenudeo durante la actual administración federal, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), recopiladas por TResearch International y con corte a julio de 2026. 

La entidad acumula 8 mil 622 denuncias por narcomenudeo entre octubre de 2024 y julio de 2026, cifra que representa 5.2 por ciento de los 165 mil 835 casos registrados en todo el país durante el mismo periodo. 

Con estos números, Baja California se encuentra por debajo de Guanajuato, que registra 27 mil 510 casos; San Luis Potosí, con 19 mil 166; Nuevo León, con 14 mil 772; Ciudad de México, con 9 mil 389, y Sonora, con 9 mil 95 denuncias.

En contraste, Baja California se encuentra por encima de Chihuahua, que suma 6 mil 903 casos, y Baja California Sur, con 6 mil 477 denuncias.

Las cifras actuales representan un cambio en la posición que Baja California ocupó durante años anteriores. Entre 2020 y 2022, el estado se mantuvo en el tercer lugar nacional por denuncias de narcomenudeo.

En 2020 se registraron 9 mil 916 casos en la entidad, mientras que en 2021 fueron 8 mil 51 y en 2022 se contabilizaron 9 mil 655. Para 2023, Baja California subió al segundo lugar nacional con 9 mil 839 denuncias, únicamente por debajo de Guanajuato, que registró 19 mil 876 casos. Uno de los datos que destaca en el reporte es que los 8 mil 622 casos acumulados durante los primeros 22 meses de la actual administración son menores a los 9 mil 839 registrados solamente durante 2023.

Sin embargo, al considerar la población de cada entidad, Baja California ocupa el décimo lugar nacional, con una tasa de 2 mil 288 denuncias por cada millón de habitantes. Esta cifra se encuentra por encima del promedio nacional, que es de mil 306 denuncias por cada millón de habitantes. En esta medición, Baja California Sur presenta la tasa más alta, con 8 mil 112 denuncias por cada millón de habitantes, seguida de San Luis Potosí, Colima, Guanajuato y Aguascalientes.

A nivel nacional, el narcomenudeo también registra cifras importantes. Durante 2025 se alcanzó el nivel más alto de la serie reciente, con 104 mil 210 denuncias, lo que representó un aumento de 13 por ciento respecto a 2024. Para julio de 2026 se contabilizaron 9 mil 697 denuncias en todo México, mientras que en julio de 2025 fueron 9 mil 138, lo que significa un incremento de alrededor de 6 por ciento.

Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León concentran en conjunto 37 por ciento de las denuncias registradas durante la actual administración. Las autoridades y organismos encargados de las estadísticas de seguridad utilizan las carpetas de investigación y denuncias reportadas por las fiscalías estatales. Por ello, estos datos reflejan casos denunciados o investigados y no necesariamente representan el número de personas detenidas, sentenciadas o condenadas por este delito.

El reporte también señala que todavía no existe un desglose anual por entidad para todo el periodo de 2024 a 2026, por lo que las cifras disponibles para Baja California corresponden al acumulado de octubre de 2024 a julio de 2026. De esta manera, Baja California pasó del segundo lugar nacional que ocupó en 2023 al sexto sitio en el acumulado de la actual administración, aunque su tasa por población continúa por encima del promedio nacional.