Feria de la cecina en Yecapixtla 2026: Fechas, artistas, horarios y cartelera completa de este año

Conciertos Yecapixtla 2026 Grupo Firme y Espinoza Paz encabezan la cartelera de la Feria de la Cecina Yecapixtla 2026.

Las celebraciones nacionales continuarán en Yecapixtla, Morelos, con uno de los eventos gastronómicos, culturales y turísticos más importantes del municipio, teniendo por atracción principal la presentación de artistas como Grupo Firme y Espinoza Paz, además de contar con actividades como jaripeo, lucha libre y cabalgata.

Se trata de la Feria de la Cecina y Tianguis Grande de Yecapixtla 2026, cuya edición de este año pretende combinar la tradición gastronámica con una serie de actividades culturales programada para expandir la experiencia de habitantes y turistas.

Fechas, actividades y sedes de la Feria de la Cecina Yecapixtla 2026

Morelos conmemorará uno de los alimentos más característicos de su gastronomía con la tradicional feria de la cecina en Yecapixtla, la cual se llevará a partir del viernes 23 hasta el sábado 31 de octubre y tendrá un amplio catálogo de actividades culturales distribuidas en el Teatro del Pueblo, el Megadomo del Recinto Ferial y la Monumental Plaza de Toros.

Además de atracciones tradicionales como la carrera de 5 kilómetros, mariachis y cabalgata, la Feria de la Cecina Yecapixtla 2026 también incluirá eventos de lucha libre y presentaciones de artistas como Grupo Firme, Espinoza Paz y Banda Corona del Rey, según lo presentó el presidente municipal Heladio Rafael Sánchez Zavala tras concluir la celebración del 16 de septiembre.

No obstante, la gastronomía continuará siendo uno de los principales atractivos del evento, ya que el público local y turista podrá acercarse a los diversos expositores de la feria para explorar las diferentes preparaciones de este platillo típico.

Cartelera Feria de la Cecina Yecapixtla 2026: ¿qué artistas se presentarán y en qué días?

De acuerdo con la cartelera oficial presentada por Heladio Rafael Sánchez Zavala al finalizar la ceremonia del Grito de Independencia, las atracciones culturales de la Feria de la Cecina Yecapixtla 2026 arrancarán el mismo día de la inauguración y se distribuirán hasta el 31 de octubre, fecha de su cierre.

La programación de actividades musicales y culturales, así como las sedes para cada una, es la siguiente:

Viernes 23 de octubre

En el día de inauguración, las presentaciones musicales que se llevarán a cabo en el Megadomo del Recinto Ferial a partir de las 22:00 horas, son:

Moy Bobadilla.

Banda Corona del Rey.

El Os Gerry.

Sábado 24 de octubre

Epinoza Paz: Recinto Ferial a partir de las 21:00 horas.

Domingo 25 de octubre

Tradicional Cabalgata de la Feria de la Cecina: Iniciará en Ocuituco a las 12:00 horas, en la Monumental Plaza de Toros.

Iniciará en Ocuituco a las 12:00 horas, en la Monumental Plaza de Toros. Lucha Libre AAA: En la Monumental Plaza de Toros a las 17:00 horas.

En la Monumental Plaza de Toros a las 17:00 horas. Los Herederos del Rey: A las 20:30 horas en el Teatro del Pueblo.

Lunes 26 de octubre

Orquesta Factor Candela: En el Teatro del Pueblo a las 19:30 horas.

A partir de las 21:00 horas en la Monumental Plaza de Toros, se presentarán:

HR Huérfanos Rachel.

Banda La Única de Guerrero.

Los Apodados.

Martes 27 de octubre

Puro Nivel: En el Teatro del Pueblo a las 20:15 horas.

En el Teatro del Pueblo a las 20:15 horas. Grupo Mojado: Teatro del Pueblo a las 21:30 horas.

Miércoles 28 de octubre

Los Mateos: Teatro del Pueblo a las 19:30 horas.

Teatro del Pueblo a las 19:30 horas. Pelillos de Culiacán: Teatro del Pueblo a las 20:30 horas.

Jueves 29 de octubre

La programación para este día marca actividades culturales y musicales como:

“Yecapixtla: un viaje por nuestras raíces”: Performance a cargo del Colegio Emiliano Zapata en el Teatro del Pueblo a las 16:00 horas.

Performance a cargo del Colegio Emiliano Zapata en el Teatro del Pueblo a las 16:00 horas. Encuentro de Mariachis: Teatro del Pueblo a las 17:00 horas.

Teatro del Pueblo a las 17:00 horas. Grupo Firme: En el Megadomo del Recinto Ferial a las 21:00 horas.

Viernes 30 de octubre

A una semana de la inauguración, Feria de la Cecina Yecapixtla 2026 tendrá una jornada con varias presentaciones en el Teatro del Pueblo; los horarios son:

17:00 horas: La Santa Sede.

La Santa Sede. 18:15 horas: Los Kalors.

Los Kalors. 19:30 horas: Ataque Ranquero.

Ataque Ranquero. 21:00 horas: Los Funk’s.

Los Funk’s. 22:30 horas: Mermelluso.

Sábado 31 de octubre

Carrera Feria de la Cecina Yecapixtla: La Feria de la Cecina concluirá con esta tradicionmal carrera de 5 kilómetros; la inscripcción tiene un costo de $300 pesos e incluye kit completo, además de un desayuno gratis al terminar. Iniciará a las 7:00 horas del sábado.

Precios de boletos para Grupo Firme y Espinoza Paz en la Feria de la Cecina Yecapixtla 2026

A diferencia de las presentaciones musicales de entrada libre, conciertos como los de Espinoza Paz y Grupo Firme en Yecapixtla tendrán un costo liberado por la plataforma de venta oficial.

Para Espinoza Paz en el Recinto Ferial de Yecapixtla el sábado 24 de octubre a las 21:00 horas, el precio de los boletos es:

General: $1,565 pesos.

$1,565 pesos. Mesas Oro: $2,728 pesos para cuatro personas.

$2,728 pesos para cuatro personas. Mesas VIP 1: $3,541 pesos para cuatro personas.

$3,541 pesos para cuatro personas. Oro: $4,124 pesos para cuatro personas.

$4,124 pesos para cuatro personas. VIP: $5,286 pesos para cuatro personas.

Por su parte, el costo de los boletos para ver a Grupo Firme en el Megadomo del Recinto Ferial a las 21:00 horas del jueves 29 de octubre, son:

General: $770 pesos.

$770 pesos. VIP 2: $22,000 pesos por mesa para cuatro personas.

$22,000 pesos por mesa para cuatro personas. VIP 1: $66,000 pesos por mesa para 10 personas.

De acuerdo con la información de la plataforma de venta, el precio de las localidades VIP corresponde a la mesa completa, por lo que el costo por persona dependerá del número de asistentes.

Los boletos podrán adquirirse únicamente en la plataforma Soluticket.