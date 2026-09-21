Nora Ruvalcaba destaca programas sociales durante visita a La Labor, en Calvillo, Aguascalientes

Nora Ruvalcaba destaca programas sociales durante visita a La Labor, en Calvillo

La coordinadora de la Cuarta Transformación en Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, realizó un recorrido territorial por la comunidad de La Labor, en el municipio de Calvillo, donde sostuvo un encuentro con habitantes de la zona y habló sobre los programas sociales que actualmente se llevan a cabo en el país.

Durante la reunión, Ruvalcaba señaló que el contacto directo con la población es una parte importante de su trabajo, por lo que continúa realizando recorridos por diferentes comunidades del estado para conocer las inquietudes de las familias y compartir información sobre las acciones del gobierno federal.

A través de sus redes sociales, la coordinadora compartió que durante su visita tuvo la oportunidad de saludar a habitantes de La Labor, a quienes calificó como amigas y amigos, y aseguró que el cariño recibido por la población es una motivación para continuar con el trabajo territorial en Aguascalientes.Uno de los temas principales de la reunión fueron los avances de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en materia de programas sociales y apoyo a estudiantes.

Ruvalcaba informó que actualmente alrededor de 72 mil alumnas y alumnos de Aguascalientes son beneficiarios de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, programa dirigido a apoyar a estudiantes y contribuir a que continúen con sus estudios. De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, este apoyo económico busca representar un respaldo para las familias y ayudar a cubrir parte de los gastos relacionados con la educación de niñas, niños y adolescentes.

La funcionaria destacó que los programas sociales forman parte de las acciones impulsadas por el gobierno federal para atender las necesidades de diferentes sectores de la población, incluyendo a las familias que viven en comunidades rurales. Durante su intervención, Ruvalcaba también habló sobre el llamado Humanismo Mexicano, una de las bases del proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación, y señaló que busca atender las necesidades de las familias del campo y de otros sectores que requieren apoyos.

La coordinadora invitó a los habitantes de La Labor y de otras comunidades de Calvillo a conocer los programas sociales disponibles y aprovecharlos de manera responsable. Señaló que estos recursos representan un apoyo para las familias y pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de quienes los reciben, principalmente cuando son utilizados para cubrir necesidades como educación y otros gastos básicos.

El encuentro también permitió que Ruvalcaba mantuviera un acercamiento con habitantes de esta comunidad de Calvillo, como parte de las actividades territoriales que realiza en el estado. La coordinadora ha señalado que mantener contacto con la ciudadanía permite conocer de manera directa las necesidades de las comunidades y transmitir información sobre los programas que se encuentran disponibles. Durante su visita, Ruvalcaba reiteró que continuará recorriendo diferentes puntos de Aguascalientes para mantener comunicación con la población y dar a conocer las acciones que impulsa el gobierno federal.

La reunión en La Labor se suma a las actividades de organización y trabajo territorial de la Cuarta Transformación en Aguascalientes, donde los programas sociales y el apoyo a las familias forman parte de los temas que se promueven durante estos encuentros. Finalmente, Nora Ruvalcaba llamó a la población a informarse sobre los beneficios de los programas sociales y a utilizarlos de manera responsable, especialmente aquellos destinados a apoyar la educación de niñas, niños y jóvenes.