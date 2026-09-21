Polo se intensifica a huracán categoría 1 y provoca lluvias intensas en el Pacífico

El fenómeno metereológico Polo se intensificó este lunes a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, por lo que autoridades meteorológicas mantienen vigilancia en parte de las costas del Pacífico mexicano y alertaron sobre lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico número 16-26, emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, Polo se encontraba sobre el océano Pacífico. El centro del huracán se ubicó aproximadamente a 305 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. En ese momento, presentó viento máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 155 kilómetros por hora.

El fenómeno se desplazaba hacia el este a una velocidad de siete kilómetros por hora. Debido a su ubicación y evolución, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Las autoridades señalaron que, durante las próximas horas, la circulación de Polo generará diferentes condiciones meteorológicas en varios estados del país. En Guerrero y Oaxaca se pronostican lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, principalmente en las regiones costeras y del sur. Mientras tanto, Michoacán podría registrar lluvias muy fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros, en especial en la costa y el sur de la entidad. Para Jalisco se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el este y sur, mientras que Colima también podría presentar precipitaciones de la misma intensidad.

Además de las lluvias, el sistema provocará condiciones de viento y oleaje elevado. En las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca se esperan vientos de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 40 a 60 kilómetros por hora. El oleaje también será importante, principalmente en Guerrero y Michoacán, donde podría alcanzar entre dos y tres metros de altura. En las costas de Oaxaca se pronostica oleaje de 1.5 a 2.5 metros.

Para las costas de Jalisco y Colima se prevén vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, además de mar de fondo con olas de entre 1.5 y 2.5 metros de altura. Ante estas condiciones, Conagua advirtió que las lluvias ocasionadas por Polo podrían generar algunos riesgos, como deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas de los estados afectados.

Por ello, las autoridades hicieron un llamado a la población de las regiones señaladas a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil, especialmente ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas. El SMN recomendó consultar información actualizada en los canales oficiales de Conagua y mantenerse pendiente de la evolución del huracán Polo.