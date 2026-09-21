Polo se intensifica frente a Colima; está tarde podría aumentar a Huracán

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La tormenta tropical Polo se localizó este lunes a 320 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y mantiene condiciones que podrían generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en diferentes estados de la costa del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico número 15-26, emitido a las 09:30 horas, a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Polo se encontraba sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 320 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo y a 410 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de hasta 120 kilómetros por hora. Además, mantiene un desplazamiento hacia el este a una velocidad de siete kilómetros por hora.

Según el reporte, se espera que durante este lunes la tormenta tropical Polo pueda intensificarse y alcanzar la categoría de huracán, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su trayectoria y los posibles efectos que pueda provocar en las zonas costeras. La amplia circulación del sistema ocasionará lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en regiones de Oaxaca, principalmente en la costa y el sur del estado, así como en Guerrero, también en las zonas de costa y sur. En Michoacán se pronostican lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en la costa y el sur. Mientras tanto, en Jalisco y Colima se esperan lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, especialmente en el este y sur de Jalisco.

Además de las precipitaciones, se prevén vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. El oleaje también será uno de los efectos de Polo. En las costas de Guerrero y Michoacán se esperan olas de entre dos y tres metros de altura, mientras que en la costa de Oaxaca podrían alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros.

Para las costas de Jalisco y Colima también se pronostica mar de fondo, con olas de entre 1.5 y 2.5 metros de altura, por lo que las condiciones podrían representar un riesgo para actividades marítimas y para las personas que se encuentren cerca de las playas. Las autoridades advirtieron que las lluvias provocadas por la tormenta tropical podrían ocasionar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en las zonas bajas de los estados afectados.

Ante esta situación, se pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil. Debido a la ubicación de Polo, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Las autoridades continuarán dando seguimiento a la evolución y desplazamiento de la tormenta, por lo que recomendaron consultar información oficial antes de realizar actividades en las zonas costeras que podrían verse afectadas. La población puede mantenerse informada mediante los sitios oficiales de Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, donde se actualizarán las condiciones y trayectoria del fenómeno.