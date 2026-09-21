Puebla participa en jornada nacional para limpiar y reforestar el río Atoyac

Autoridades estatales, federales y municipales participaron en una jornada de limpieza y reforestación del río Atoyac, como parte de la Jornada Nacional de Limpieza de Afluentes que se realizó de manera simultánea en 20 estados del país.

En Puebla, las actividades se llevaron a cabo en el municipio de Cuautlancingo y en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, donde autoridades y habitantes se sumaron a las labores para retirar residuos y mejorar las condiciones de este importante afluente.

La jornada cuenta con el respaldo del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y busca fortalecer la coordinación entre los gobiernos estatal y federal para avanzar en el saneamiento del río Atoyac.

Estas acciones forman parte del Compromiso 92 de la presidenta Claudia Sheinbaum, relacionado con la limpieza y saneamiento de los tres ríos considerados entre los más contaminados del país, entre ellos el Atoyac.Durante la jornada, las autoridades señalaron que el objetivo no solamente es retirar basura y otros materiales que afectan el cauce del río, sino también generar una mayor conciencia entre la población sobre la importancia de cuidar los recursos naturales.

La directora local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Puebla, Beatriz Torres Trucios, destacó la participación de diferentes instituciones y de las comunidades en los trabajos de limpieza y conservación. En las actividades participaron representantes de la Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

También se contó con la participación de la Secretaría de Gobernación estatal, integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y autoridades municipales. El municipio de Cuautlancingo y la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla se incorporaron a las tareas de conservación del río, con la participación de habitantes que apoyaron en las labores de limpieza y reforestación.

Además de la recolección de residuos, las acciones para recuperar el río Atoyac contemplan atender el problema de las descargas de aguas residuales. Para ello, se consideran trabajos relacionados con colectores y plantas de tratamiento que permitan reducir la contaminación que llega al afluente. Durante la actividad, participantes de San Lorenzo Almecatla destacaron que la recuperación del río no depende solamente de las autoridades, sino que también requiere la participación constante de las comunidades.

María Belén, Dulce María Jesús Sánchez Martínez y Aquetzali señalaron que es importante involucrar a las nuevas generaciones en las acciones de cuidado ambiental, debido a que serán quienes en el futuro tendrán la responsabilidad de continuar con la protección de los recursos naturales. Las participantes agradecieron los apoyos otorgados para realizar las labores de limpieza y reforestación y señalaron que mantener los espacios naturales en buenas condiciones requiere de un trabajo permanente.

También hicieron un llamado a la población para evitar tirar basura en los ríos, barrancas y otros cuerpos de agua, ya que estos residuos pueden terminar contaminando los afluentes y afectar el medio ambiente. El río Atoyac es uno de los principales cuerpos de agua de la región y durante los últimos años ha sido señalado por los problemas de contaminación que presenta.

Por ello, las autoridades buscan avanzar en diferentes acciones de saneamiento que permitan mejorar sus condiciones, además de involucrar a las comunidades en la conservación del entorno. La Jornada Nacional de Limpieza de Afluentes representa una de las acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad para atender la contaminación de los ríos. En Puebla, los trabajos continuarán con acciones de limpieza, reforestación y atención de las descargas de aguas residuales, con el objetivo de contribuir a la recuperación del río Atoyac y promover una mayor responsabilidad ambiental entre la población.