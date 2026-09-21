¿Qué es la ‘Ley Casco’ en Puebla? Motociclistas se manifiestan en rechazo a las disposiciones de circulación

Ley Casco Motociclistas poblanos en desacuerdo con el uso de chip. (@Gob_Puebla)

Este lunes 21 de septiembre varios motociclistas se manifestaron afuera del Congreso de Puebla para exigir que no se aplique la denominada “Ley Casco”. Esta regulación obliga a los usuarios de motocicleta porten un distintivo que permita rastrearlos.

¿Qué es la ‘Ley Casco’ que Puebla busca implementar y por qué motociclistas se oponen?

La “Ley Casco” consiste en una serie de regulaciones que aquellos que utilicen motocicleta como medio de transporte deben acatar. Entre ellas se incluye el uso de chaleco con material reflejante para trabajadores de paquetería, la circulación obligatoria por la parte central de los carriles y el uso forzoso de luces en todo momento.

Sin embargo, la normativa que más se ha discutido y ha provocado rechazo entre motociclistas es el uso de un microchip de identificación por radiofrecuencia (RFID) en los cascos. El objetivo es reducir el número de crímenes perpetuados con el uso de motocicletas. El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, ha defendido la medida como parte de su estrategia de seguridad pero asegura estar abierto al diálogo con aquellos inconformes. Los motociclistas que se oponen la medida argumentan que se trata de regulación excesiva que estigmatiza a aquellos que utilizan estos vehículos y arremete contra su privacidad.

Desde que entró en vigor el uso del chip, han habido dos protestas en la capital del estado. La primera se llevó a cabo el 15 de julio de este año, día en que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) haría entrega de 40 mil chips. Motociclistas inconformes con la medida se volvieron a manifestar el 4 de agosto y, tras un bloqueo de cuatro horas sobre la Vía Atlixcáyotl y una mesa de diálogo con el gobierno, lograron conseguir una prórroga para la entrega de los engomados. Se programó otra mesa de diálogo para este lunes 21 de septiembre.

Los manifestantes fueron convocados esta mañana en las afueras del Estadio Cuauhtémoc para realizar una caravana con destino al Congreso de Puebla. Llegaron al recinto alrededor de la 11:00 horas.

La mesa de diálogo que se lleva a cabo hoy no tiene la intención de revocar por completo la ley que se aprobó en 2025, pero sí hace modificaciones en base a las preocupaciones de los usuarios de estos vehículos. Algunas de las alternativas que se discuten incluyen colocar el chip en la placa en vez del caso y la creación de un padrón general para motociclistas.