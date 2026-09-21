Suspensión de clases SEP: ¿Qué municipios de Guerrero no tendrán clases este 22 de septiembre por presencia del Huracán Polo?

Ante la intensificación del huracán Polo a categoría 1, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció la suspensión total de actividades académicas y administrativas para este martes 22 de septiembre.
La medida preventiva busca salvaguardar la integridad de la comunidad escolar frente a las precipitaciones y los riesgos asociados al fenómeno meteorológico.
¿En qué municipios de Guerrero no habrá clases este martes 22 de septiembre?
La suspensión de clases aplica para todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de todos los niveles académicos y en ambos turnos (matutino y vespertino).
La medida abarca a los municipios pertenecientes a las siguientes regiones del estado:
- Acapulco
- Costa Grande
- Costa Chica
Intensificación del huracán Polo categoría 1: Ubicación y recomendaciones
De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Polo se ha intensificado a huracán de categoría 1. El reporte indica que el sistema se localiza a 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo y mantiene su desplazamiento hacia el noroeste.
El fenómeno ha generado oleaje elevado de entre 3 y 4 metros de altura en la franja costera de Guerrero, impactando de manera principal a la región de la Costa Grande. Por su parte, Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones para la población:
- Suspender cualquier actividad dentro del mar.
- Extremar precauciones en zonas de riesgo ante posibles deslaves, así como el incremento en los cauces de ríos y arroyos.
- Ubicar y acudir a los refugios temporales en caso de vivir en zonas vulnerables.
- Mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales del gobierno.