Ulises Mejía pide reunirse con casas encuestadoras para aclarar resultados en Zacatecas

Ulises Mejía Haro, diputado federal con licencia, solicitó una reunión con las casas encuestadoras que participaron en el proceso interno de Morena para definir la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Zacatecas.

El político pidió que este encuentro se realice con la presencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y que también puedan participar las demás personas que fueron aspirantes al cargo, con el objetivo de conocer de manera directa cómo se obtuvieron y procesaron los resultados de las encuestas.

Durante una conferencia ante medios de comunicación, Mejía Haro explicó que el proceso comenzó el pasado 17 de junio, cuando Morena publicó la convocatoria para definir las coordinaciones estatales en 17 entidades del país, entre ellas Zacatecas.

Explicó que entre el 22 y el 27 de junio se realizó el registro de aspirantes. En Zacatecas participaron siete personas: cinco integrantes de Morena, una representante del Partido del Trabajo y una persona del Partido Verde Ecologista de México.

El también exalcalde de Zacatecas señaló que desde el inicio del registro y hasta principios de septiembre recorrió diferentes regiones del estado. Durante ese periodo, dijo haber encabezado 87 asambleas relacionadas con la defensa de la transformación y la soberanía nacional.

Además, aseguró que durante sus recorridos se integraron 415 comités en municipios, colonias y comunidades de Zacatecas.

Mejía Haro explicó que el 15 de septiembre, horas antes de que se diera a conocer públicamente la designación, las personas aspirantes fueron convocadas por la Comisión Nacional de Elecciones a una reunión en la que se presentó información general sobre la encuesta realizada por Morena.

En ese encuentro, el político solicitó que se aplazara la designación para contar con mayor información sobre el procedimiento y conocer las llamadas encuestas espejo, así como las metodologías utilizadas.

Ante sus dudas, decidió no acudir al acto público de nombramiento y esperó a una reunión técnica realizada el 16 de septiembre con la dirigencia nacional de Morena y representantes de la Comisión Nacional de Elecciones.

En dicha reunión, dijo haber planteado preguntas relacionadas con la muestra utilizada, el trabajo de campo, el procesamiento de los datos y los criterios empleados para obtener los resultados.

Sin embargo, consideró que la información recibida no fue suficiente. Por ello, este 25 de septiembre presentó ante la dirigencia nacional una solicitud formal para reunirse directamente con las casas encuestadoras.

Entre la información que busca conocer están las fichas técnicas, los cuestionarios aplicados, la manera en que se distribuyó la muestra por edad, género, región, municipio y tipo de localidad, así como quién determinó las secciones electorales utilizadas.

También pidió conocer quién supervisó el levantamiento de las encuestas, cómo se validaron las entrevistas y qué procedimientos se utilizaron para depurar y procesar la información.

Mejía Haro incluso planteó la posibilidad de revisar los registros de audio de las entrevistas, con la finalidad de comparar los resultados técnicos con el trabajo realizado durante el levantamiento.

El diputado federal con licencia señaló que, de acuerdo con los resultados que le fueron presentados, las diferencias se encontraban dentro de un margen de error de 2.5 por ciento, por lo que consideró necesario conocer a detalle la metodología utilizada.

“Es mi derecho como militante tener acceso a la información y conocer con profundidad el modelo metodológico utilizado para levantar estos estudios demoscópicos”, afirmó.

Asimismo, señaló que durante más de un año distintas encuestas públicas habían mostrado una tendencia favorable hacia su perfil. Mencionó mediciones realizadas por empresas como ENKOLL, Mendoza Blanco y Asociados, De las Heras, Question Mark y Alius, entre otras.

El político sostuvo que esos resultados contrastan con los presentados durante el proceso interno de Morena, por lo que busca una explicación técnica de las empresas que participaron en el levantamiento.

Finalmente, Ulises Mejía Haro aseguró que continuará por la vía institucional y reiteró su respaldo al proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También anunció que realizará una nueva gira por municipios de Zacatecas para informar sobre la solicitud presentada, explicar el estado actual del proceso y escuchar las opiniones de militantes y simpatizantes.

“Yo ya no me pertenezco. Será la gente quien nos diga qué hacer. Vamos a escucharla de frente, porque en Zacatecas la gente manda”, concluyó.