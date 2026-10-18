Tamaulipas, unido y preparado para una nueva etapa de desarrollo económico: Américo Villarreal

Diálogos con Américo

Tamaulipas vive un momento de unidad y participación social que le permite prepararse para una nueva etapa de crecimiento económico, impulsada por proyectos estratégicos en materia energética, infraestructura carretera, logística, construcción de vivienda y desarrollo portuario, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante una emisión especial del programa Diálogos con Américo, transmitida este fin de semana desde la Feria Tamaulipas 2026, el mandatario destacó la importancia de que las empresas, los emprendedores y las nuevas generaciones estén preparados para aprovechar las oportunidades que se avecinan para Tamaulipas en el último tercio de su administración.

Sostuvo que los proyectos de inversión previstos para el corto y mediano plazo representan un horizonte de desarrollo que debe traducirse en más empleos, mejores ingresos y bienestar para las familias tamaulipecas.

En este contexto, destacó el desarrollo del Puerto del Norte-Matamoros, así como los proyectos relacionados con la energía, las carreteras, la logística y la vivienda, que generarán nuevas necesidades de servicios, proveeduría y personal especializado.

“Tenemos que organizarnos con esa capacidad de emprender de los tamaulipecos, para que los trabajos, las demandas de servicio, de proveeduría, de capacitación técnica y de formación de nuestras próximas generaciones estén acordes con este gran horizonte de futuro que tiene nuestra entidad”, expresó.

Villarreal Anaya subrayó que este proceso requiere de la participación coordinada del gobierno, los sectores productivos y la sociedad tamaulipeca, además de una visión de largo plazo que permita aprovechar las capacidades económicas de las distintas regiones del estado.

En ese sentido, señaló que la Feria Tamaulipas 2026 constituye una muestra de la unidad, la identidad y el potencial productivo de la entidad, al reunir a los 43 municipios en un espacio donde convergen la actividad económica, el turismo, la gastronomía, la cultura y los emprendimientos locales.

El gobernador destacó el entusiasmo de los productores y emprendedores que participan en la feria, particularmente de quienes han desarrollado productos con identidad regional y buscan ampliar sus oportunidades de comercialización.

“Me está dando mucho gusto ver tantos emprendimientos de cada uno de los municipios, con sus productos, el orgullo de mostrarlos, de probarlos”, expresó tras un recorrido por los espacios de exhibición.

Como ejemplo del potencial que comienza a aprovecharse, Villarreal Anaya mencionó el desarrollo de la industria mezcalera tamaulipeca, que actualmente cuenta con más de 40 marcas que buscan consolidar su presencia en el mercado nacional y explorar oportunidades de exportación.

Recordó que, durante años, el reconocimiento de la denominación de origen del tequila y el mezcal representó una oportunidad que no había sido suficientemente aprovechada por los productores de la entidad.

“Era como si fuera un cheque en blanco, pero nadie lo usaba”, señaló, al explicar que actualmente se impulsa un proyecto mezcalero con posibilidades de expansión comercial.

Agregó que también se trabaja en generar condiciones para que otros productos tamaulipecos puedan comercializarse en Estados Unidos, lo que permitiría ampliar los mercados y fortalecer los ingresos de las familias vinculadas a estas actividades.

La unidad de Tamaulipas, base para el desarrollo

Durante la conversación en la emisión que se transmite por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, Villarreal Anaya destacó que la unidad que se observa en la Feria Tamaulipas es reflejo de un proceso de colaboración entre los gobiernos municipales, la administración estatal y la ciudadanía.

Señaló que esta disposición también quedó de manifiesto durante los segundos informes de gobierno de los presidentes municipales y en el conversatorio realizado con motivo de los primeros cuatro años de su administración.

“Eso nos da una visión de unidad, de trabajo colaborativo y participativo entre sociedad y un gobierno atento a velar por las necesidades de nuestra población”, afirmó.

El mandatario sostuvo que uno de los rasgos que distinguen a las y los tamaulipecos es su interés por el bienestar colectivo, pues una parte importante de las solicitudes que recibe durante sus recorridos por el estado está relacionada con obras y servicios que benefician a comunidades enteras.

Explicó que, además de las peticiones individuales en materia de salud, seguridad, educación y empleo, los ciudadanos plantean proyectos de infraestructura carretera, caminos rurales, mejoramiento de escuelas y modernización de sistemas de abastecimiento de agua.

“Te piden una carretera o mejorar un tramo de un camino de terracería que comunica tres o cuatro ejidos. No es para una persona, es para la comunidad… es para el bien común”, ejemplificó.

Consideró que esta visión comunitaria constituye una fortaleza para avanzar hacia mejores condiciones de vida y consolidar un desarrollo que alcance a las diferentes regiones de Tamaulipas.

Al referirse a los cuatro años transcurridos de su administración, Villarreal Anaya afirmó que los dos años restantes representan una oportunidad igualmente importante para continuar impulsando proyectos y atender las necesidades de la población.

“Los dos años que faltan son igual de importantes que los dos de en medio o los dos del principio. Tienen la misma oportunidad y la misma capacidad para seguir impulsando”, expresó.

Una feria que reúne identidad, historia y oportunidades

En otro momento de la entrevista, el gobernador compartió recuerdos de su infancia y del vínculo familiar que mantiene con Tamaulipas, a pesar de haber vivido durante buena parte de su juventud en la Ciudad de México.

Recordó que sus padres le inculcaron un profundo cariño por su tierra natal y que, durante su niñez, las vacaciones familiares siempre tenían como destino Ciudad Victoria, donde visitaba a sus abuelos y convivía con sus familiares.

“Nosotros sabíamos de niños que, si eran vacaciones, las vacaciones significaban Tamaulipas y Ciudad Victoria, a ver a tus abuelos”, relató.

También evocó los recorridos que realizó por diferentes municipios cuando acompañaba a su padre, el exgobernador Américo Villarreal Guerra, experiencias que contribuyeron a fortalecer su arraigo y conocimiento de la entidad.

Finalmente, invitó a las familias tamaulipecas y a los visitantes de otras entidades a disfrutar la Feria Tamaulipas 2026, recorrer los espacios de los 43 municipios y conocer su riqueza cultural, gastronómica, histórica y turística.

“Así es que visiten la Feria Tamaulipas, compartan con nosotros y, en esta visita a este lugar, llévense una probadita de un terruño y conocimiento de todos los municipios que integran esta gran entidad”, concluyó.