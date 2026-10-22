Entregan cuatro unidades adaptadas para personas con discapacidad en Puebla

Con el objetivo de mejorar la movilidad de las personas con discapacidad y facilitar su acceso a servicios médicos y de rehabilitación, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, encabezó la entrega de cuatro unidades adaptadas que fueron donadas por el Sistema Nacional DIF (SNDIF).

La entrega representó una inversión de 9.3 millones de pesos y busca apoyar a las familias que enfrentan dificultades para trasladar a sus integrantes con discapacidad a consultas médicas, terapias y otros servicios necesarios para su atención.

Durante el evento, Ceci Arellano agradeció a la titular del SNDIF, María del Rocío García Pérez, por la donación de los vehículos, al señalar que contar con transporte adaptado puede hacer una diferencia en la vida de quienes utilizan silla de ruedas o tienen movilidad reducida.

La presidenta del Patronato del SEDIF explicó que para muchas familias trasladar a una persona con discapacidad representa un desafío, principalmente cuando necesitan acudir de manera constante a consultas o tratamientos de rehabilitación.

“Esto lo hacemos con el corazón, por amor a las familias”, expresó durante la entrega de las unidades.

Por su parte, el director general del SEDIF, Carlos Ochoa Rodríguez, explicó que los vehículos cuentan con rampas hidráulicas y eléctricas, además de sistemas de sujeción y anclajes para mantener seguras las sillas de ruedas durante los recorridos.

También disponen de espacios adecuados para los pasajeros y sus acompañantes, con la finalidad de que los traslados se realicen en mejores condiciones de seguridad y comodidad.

Ochoa Rodríguez pidió a las autoridades municipales hacer un uso responsable de las unidades y destinarlas exclusivamente a los servicios para los que fueron entregadas. De esta manera, señaló, se busca garantizar que el transporte beneficie a las personas que realmente lo necesitan.

Los vehículos consisten en tres vans medianas y una unidad de mayor capacidad, que serán distribuidas en los municipios de Chalchicomula de Sesma, San Martín Texmelucan, Tlacotepec de Benito Juárez y Palmar de Bravo.

En representación de las presidentas de los sistemas municipales DIF beneficiados, Karla González Martínez, presidenta del DIF de San Martín Texmelucan, destacó que las unidades permitirán acercar a más pacientes a los centros municipales de rehabilitación.

Agregó que detrás de cada traslado hay personas y familias que requieren atención, por lo que consideró importante ofrecer un servicio basado en la dignidad, la empatía y el compromiso.

Con esta entrega, el SEDIF busca reducir las barreras de movilidad que enfrentan las personas con discapacidad, especialmente aquellas que necesitan acudir periódicamente a servicios de salud y que no siempre cuentan con un vehículo adecuado para hacerlo.

La iniciativa también representa un trabajo coordinado entre los sistemas DIF nacional, estatal y municipales para fortalecer la atención a los sectores que requieren mayores apoyos.

De acuerdo con el comunicado, estas acciones se realizan en concordancia con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para promover el bienestar, la inclusión y mejores condiciones de vida para las familias poblanas.