Fiscalía de Oaxaca detiene a 7 personas relacionadas con homicidios en Juchitán

Los detenidos presuntamente involucrados en la ola de asesinatos en Juchitán, Oaxaca

Un operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) derivó en la detención de siete personas presuntamente vinculadas a la reciente ola de violencia en el municipio de Juchitán de Zaragoza, la cual dejó un saldo de seis personas asesinadas.

De acuerdo con las autoridades locales, los detenidos formaban parte de una célula delictiva dedicada a la extorsión, el cobro de piso y el narcomenudeo en la región del istmo de Tehuantepec.

“Los operativos realizados forman parte de la estrategia implementada para atender los brotes de violencia focalizados los últimos días en Juchitán de Zaragoza, con el objetivo de garantizar la seguridad en las calles”, señaló el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla.

Como parte de las líneas de investigación, se estableció la participación de estas personas en actividades delictivas como extorsión, cobro de piso y narcomenudeo.

Los avances en las investigaciones ministeriales apuntan a que están vinculados de forma directa con los seis homicidios registrados durante el reciente brote de violencia en Juchitán de Zaragoza.

Entre las personas detenidas se encuentran dos mujeres, identificadas como P.S.M., de 20 años, y S.R.C.G., de 18 años; cuatro hombres, identificados como O.C.G., de 18 años; J.H.A., de 19; J.D.L.Z., de 22; y J.B.L.V., de 24 años, así como un adolescente cuya identidad se mantiene reservada por ley.

Durante el operativo, las corporaciones aseguraron un arma larga, cargadores y cartuchos de distintos calibres. También localizaron dosis de hierba con características similares a la marihuana y bolsas con una sustancia granulada con características de la droga conocida como cristal, además de cinco teléfonos celulares y dos básculas grameras.

La Fiscalía de Oaxaca, aseveró que mantiene las acciones operativas y de investigación para esclarecer los hechos violentos, determinar las responsabilidades legales y fortalecer la seguridad de la población del Istmo

El operativo donde fueron detenidos dos mujeres, cuatro hombres y un adolescente, participaron, fue coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), participaron la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional

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