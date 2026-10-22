Invitan a aprovechar el registro de hijos nacidos en Estados Unidos para obtener su acta mexicana en Baja California

Invitan a aprovechar últimos días de la campaña “Soy México 2026” en Baja California

El Gobierno de Baja California llamó a las familias de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito a aprovechar los últimos días de la campaña “Soy México 2026”, que permite registrar a niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos como mexicanos, sin costo y mediante un trámite simplificado.

La campaña concluirá el próximo 26 de octubre y está dirigida a menores de entre cero y 17 años que nacieron en territorio estadounidense y tienen madre o padre mexicano. El objetivo es facilitar el acceso a la nacionalidad mexicana y garantizar que puedan contar con documentos oficiales para acreditar su identidad.

La iniciativa es impulsada por el Registro Nacional de Población (RENAPO), en coordinación con la Secretaría General de Gobierno de Baja California, a través del Registro Civil estatal, así como con los gobiernos municipales.

El secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, explicó que uno de los principales beneficios de esta campaña es que elimina requisitos que anteriormente representaban gastos y dificultades para las familias interesadas en realizar el registro de sus hijos.

Entre los documentos que ya no son necesarios se encuentran la apostilla y la traducción del acta de nacimiento estadounidense, además de la constancia de inexistencia de registro de nacimiento en México.

Con estas facilidades, las autoridades buscan reducir los obstáculos administrativos y económicos que enfrentan algunas familias para obtener la documentación mexicana de sus hijas e hijos.

Contar con un acta de nacimiento mexicana permite a las niñas, niños y adolescentes acreditar su identidad y realizar diferentes trámites en el país. También facilita el acceso a servicios y la continuación de sus estudios, sin que su lugar de nacimiento represente una dificultad para obtener documentos nacionales.

Las familias interesadas pueden acudir a las oficialías del Registro Civil de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito para recibir orientación y conocer los requisitos necesarios para completar el procedimiento antes de que termine la campaña.

El Gobierno estatal pidió a las personas que todavía no han realizado el trámite que aprovechen los últimos días disponibles, ya que el periodo de atención para estos municipios finalizará el 26 de octubre.

La campaña “Soy México 2026” forma parte de las acciones para facilitar el registro de menores nacidos en Estados Unidos que tienen vínculos familiares con México y que necesitan contar con documentos que acrediten su nacionalidad.

De esta manera, las autoridades buscan que más niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a la identidad y acceder a la documentación necesaria para realizar actividades escolares, administrativas y otros procedimientos en territorio mexicano.