Jalisco realizará 47 reconstrucciones mamarias para sobrevivientes de cáncer de mama

Para apoyar a mujeres que han enfrentado el cáncer de mama y mejorar su calidad de vida, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), por medio del Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC), puso en marcha la Jornada Interinstitucional de Reconstrucción Mamaria 2026, en la que se realizarán 47 procedimientos durante octubre y noviembre.

La iniciativa busca ofrecer nuevas oportunidades a mujeres que han pasado por una mastectomía como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama, mediante cirugías que permitan reconstruir la mama y contribuir a su recuperación física y emocional.

Para llevar a cabo esta jornada, participan instituciones públicas, asociaciones civiles y organismos especializados, entre ellos la Fundación Reconstruyendo Vidas y la Asociación Mexicana de Mastología.

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, destacó la importancia de unir esfuerzos para ampliar la atención a las mujeres que requieren este tipo de procedimientos y brindarles acompañamiento durante su recuperación.

Señaló que la reconstrucción mamaria no solamente representa un cambio físico, sino que también puede ayudar a las pacientes a recuperar la confianza y mejorar su bienestar emocional después de enfrentar la enfermedad.

Por su parte, Esther Cisneros Quirarte, presidenta de la Fundación Reconstruyendo Vidas, explicó que estas jornadas surgieron después de realizar siete reconstrucciones mamarias en Puerto Vallarta. A partir de esa experiencia, se decidió llevar la iniciativa al Instituto Jalisciense de Cancerología.

En una de las etapas de la jornada se contemplaron 22 procedimientos quirúrgicos durante tres días, con el propósito de beneficiar a 17 mujeres. La representante de la fundación reconoció el trabajo de los cirujanos y del personal médico que participa en estas actividades.

Fernando Sánchez Zubieta, director general del Instituto Jalisciense de Cancerología, y Rafael Vázquez Romo, presidente de la Asociación Mexicana de Mastología, también agradecieron la colaboración de las personas e instituciones involucradas en los procedimientos.

De acuerdo con la información presentada, la primera etapa incluyó valoraciones médicas los días 5 y 6 de octubre, mientras que las cirugías se programaron para el 21, 22 y 23 del mismo mes. En esta fase se contempló beneficiar a 24 mujeres, siete de ellas procedentes de Puerto Vallarta.

Para la segunda etapa, prevista para noviembre, se realizarán nuevas valoraciones y se buscará beneficiar a otras 23 mujeres, con lo que se alcanzaría un total de 47 pacientes atendidas durante la jornada.

La reconstrucción mamaria es una alternativa para las mujeres que han perdido una o ambas mamas a consecuencia de un tratamiento contra el cáncer. El procedimiento busca recrear una mama de apariencia natural y, cuando es posible, reconstruir también la areola y el pezón.

La importancia de estas acciones se relaciona con la incidencia de la enfermedad. En Jalisco, durante 2024 se registraron 644 defunciones de mujeres por cáncer de mama. Además, la entidad ocupó el cuarto lugar nacional en la tasa de mortalidad por esta causa.

Ante este panorama, la coordinación entre las instituciones de salud y las organizaciones civiles busca ampliar las oportunidades de atención para las sobrevivientes, con procedimientos que contribuyan a su recuperación y a mejorar sus condiciones de vida después del cáncer de mama.