Llevan servicios de salud y bienestar a familias de Tampico

. El mandatario y la presidenta del DIF Tamaulipas encabezaron el Corredor de la Salud en la colonia Vicente Guerrero de Tampico, donde se brindaron servicios gratuitos a las familias del polígono

Con el objetivo de fortalecer la participación comunitaria y acercar servicios gratuitos a las familias, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y la presidenta del Sistema DIF estatal, María de Villarreal, encabezaron el Corredor de la Salud del programa Lazos del Bienestar en la colonia Vicente Guerrero, en Tampico.

Durante la jornada, el mandatario estatal destacó que la organización y el compromiso de las familias representan una fuerza fundamental para impulsar la transformación social de las comunidades y mejorar las condiciones de vida de la población.

Por su parte, María de Villarreal anunció la realización de encuentros entre integrantes de los 12 polígonos donde opera el programa, con el fin de intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas y fortalecer los vínculos entre las comunidades participantes.

Lazos del Bienestar es una estrategia impulsada por el Gobierno de Tamaulipas y el Sistema DIF estatal que promueve la organización vecinal y el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno. Actualmente opera en 12 polígonos de 10 municipios de la entidad.

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Como parte de estas acciones, los Corredores de la Salud ofrecen consultas médicas, dentales y nutricionales, vacunación, orientación en salud materna y planificación familiar, detección preventiva de cáncer de mama, así como valoración audiológica, entrega de auxiliares auditivos, lentes graduados, medicamentos y apoyo para la afiliación al IMSS Bienestar.

Con estas acciones, las autoridades estatales refrendaron su compromiso de acercar servicios esenciales a las comunidades y fortalecer el bienestar de las familias tamaulipecas.