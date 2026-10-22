Michoacán restringe el acceso al panteón de Janitzio para Día de Muertos: ¿Cuál es la historia y significado del lugar que inspiró la película de Coco?

Panteón de Janitizio El emblemático punto de reunión michoacano durante el Día de Muertos estará cerrado este 2026. (cuartoscuro)

El panteón de Janitzio, una de las atracciones más populares durante el Día de Muertos, permanecerá cerrado este año. Descubre cuál es su importancia, historia y lugar en la cultura popular.

¿Por qué estará cerrado el panteón de Janitzio este Día de Muertos 2026?

El panteón de Janitzio cerrará sus puertas a turistas por primera vez en años. Sólo podrán ingresar familiares de los fallecidos que se encuentran sepultados en el panteón.

El cierre se debe a trabajos de rehabilitación tras un desgajamiento ocurrido en agosto del año pasado. Las reparaciones contemplan reforzar la barda perimetral, añadir más áreas verdes y la estabilización del talud que contiene la tierra.

Sin embargo, se abrirá un mirador desde el cual podrás observar el sitio desde la distancia, pudiendo así apreciar su decoración e iluminado que lo caracterizan. El área, y varias localidades del estado, igualmente contarán con cientos de actividades como “El Camino de las Ánimas”, un recorrido nocturno en los manantiales de Urandén.

¿Cuál es la historia del Panteón de Janitzio?

El panteón está ubicado en la isla Janitzio, la cual se encuentra en lago de Pátzcuaro, y cuenta con alrededor de 2,500 habitantes. El panteón tiene tiene siglos de historia pero su auge turístico comenzó en la década de 1930, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas decidió promover el turismo a la zona. Antes de eso el cementerio permanecía cerrado durante las festividades y únicamente las mujeres de la comunidad podían acceder.

Los habitantes alumbran las tumbas de sus familiares del 31 de octubre al 4 de noviembre para guiarlos. También se dice que en esos días también surge la sombra de Mintzita Corazón, hija del rey Tzintzicha; y la de Itzihuapa, hijo de Taré y príncipe heredero de Janitzio. Se dice que los ambos no pudieron concretar su amor debido a la llegada de los españoles. Surgen juntos durante las festividades para demostrarse su cariño y recibir las ofrendas de los vivos. De igual manera, una leyenda purépecha afirma que al morir las almas vuelan como mariposas monarcas hasta llegar a la isla.

Para aquellos que visitan el lugar se convirtió en una suerte de turismo oscuro que les permitía estar más cerca de la muerte, para otros en una forma de convivir con pueblos originarios y sus tradiciones. Otros simplemente ven un buen lugar en el que conmemorar las fechas.

En años recientes el lugar adquirió más fama debido a que fue la inspiración para la película Coco de Pixar, la cual utilizó a varios lugares de Michoacán como referencia, debido sus cualidades pintorescas y gran tradición durante el Día de Muertos, mezclándolos con elementos de otros lugares como Oaxaca y Xochimilco. Entre aquellos puntos turísticos michoacanos que sirvieron de inspiración estaba Santa de la Laguna, Paracho, Tzintzuntzan y, por supuesto, Janitzio.