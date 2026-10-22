Refuerza Tamaulipas estrategias para mejorar la lectura y escritura en primarias

Para mejorar las habilidades de lectura y escritura de las niñas y los niños de educación primaria, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) puso en marcha los trabajos del proyecto “Aventuras en Papel: Estrategias didácticas diversificadas para garantizar el acceso a la lectura y la escritura”.

La estrategia está dirigida a estudiantes de primero, segundo y tercer grado de primaria, con la finalidad de que puedan fortalecer sus conocimientos básicos y avanzar en el aprendizaje de la lectura y la escritura durante los primeros años de su formación escolar.

De acuerdo con la información del Gobierno de Tamaulipas, la presentación del proyecto se realizó mediante una reunión virtual encabezada por Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica, en la que participaron cientos de figuras educativas que trabajan con estudiantes de estos niveles escolares.

Durante el encuentro, la funcionaria explicó que la iniciativa busca que las niñas y los niños consoliden sus habilidades de lectoescritura, así como el conocimiento del principio alfabético, que es fundamental para aprender a leer y escribir.

“Es una actividad muy interesante, tiene el propósito central de garantizar que las niñas y los niños de primero a tercer grado de primaria consoliden la lectura, la escritura y el principio alfabético”, destacó.

Como parte de los trabajos, las autoridades educativas compartieron materiales pedagógicos y los criterios que se tomarán en cuenta para acreditar el curso. También presentaron orientaciones para realizar evaluaciones formativas y aplicar estrategias que ayuden a mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Estas actividades buscan que los docentes cuenten con herramientas para atender las diferentes necesidades educativas de sus alumnos, tomando en cuenta que cada niña y niño puede aprender a un ritmo distinto y requerir métodos de enseñanza específicos.

La lectoescritura es una de las bases de la educación primaria, debido a que permite a los estudiantes comprender textos, expresar sus ideas por escrito y avanzar en otras materias escolares. Por ello, fortalecer estas habilidades desde los primeros grados puede contribuir a mejorar su desempeño académico.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas señaló que el proyecto forma parte de las acciones para impulsar la Política de Aprendizajes Fundamentales (PAF), cuyo propósito es favorecer el desarrollo de conocimientos esenciales entre las y los estudiantes.

Asimismo, la dependencia reiteró su compromiso de continuar trabajando para mejorar la educación de la niñez tamaulipeca, mediante estrategias que permitan fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de las escuelas.

La iniciativa se desarrolla bajo la visión educativa del gobernador Américo Villarreal Anaya, a través del titular del sector educativo, Miguel Ángel Valdez García.

Con “Aventuras en Papel”, las autoridades estatales buscan reforzar el trabajo de los docentes y contribuir a que más estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para leer y escribir durante los primeros años de primaria.