Puebla despliega cuatro helicópteros y drones para reforzar la seguridad en carreteras

El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, reforzó su estrategia de seguridad con el despliegue de cuatro helicópteros y drones de última generación para vigilar autopistas, carreteras estatales y federales, así como zonas de difícil acceso y la zona metropolitana de la capital.

La estrategia tiene como objetivos prioritarios combatir delitos de alto impacto, particularmente el robo al transporte de carga y el robo de hidrocarburos, conocido como huachicol, mediante un esquema de vigilancia terrestre y aérea denominado “Puebla Segura”.

De acuerdo con el planteamiento estatal, el operativo busca atender las demandas de los transportistas y fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes delictivos en las principales vías de comunicación de la entidad.

Armenta ha señalado que la política de seguridad de Puebla está alineada con la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, basada en la coordinación institucional y el fortalecimiento de las capacidades de prevención e investigación.

Drones con visión nocturna y sensores térmicos

Como parte de las acciones, el gobierno estatal incorporó drones con tecnología para realizar labores de vigilancia y patrullaje preventivo. Según la información proporcionada, estos dispositivos pueden alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora y altitudes de 4 mil 500 metros.

Los equipos cuentan con sensores térmicos y cámaras de visión nocturna, además de capacidad para desplegarse en menos de cinco minutos, características que permiten realizar labores de observación en condiciones de poca visibilidad y en áreas de difícil acceso.

El sistema de vigilancia aérea se complementa con más de 100 cámaras de videovigilancia distribuidas en 30 puntos de monitoreo inteligente, conectados al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i).

La integración de estas herramientas permite concentrar imágenes e información en tiempo real para apoyar la identificación de incidentes, orientar los operativos y aportar elementos a las investigaciones correspondientes.

A esta infraestructura se sumó un helicóptero Leonardo, modelo 2020, con lo que la flotilla estatal quedó integrada por cuatro aeronaves destinadas a tareas de seguridad, persecución de presuntos delincuentes y atención de siniestros ambientales.

Coordinación con fuerzas federales

La estrategia contempla la participación coordinada de corporaciones estatales y federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

La colaboración busca evitar que los operativos aéreos y terrestres funcionen de manera aislada y, en cambio, permitan compartir información para fortalecer las labores de vigilancia, investigación y detención de objetivos prioritarios.

El uso de drones y aeronaves también pretende generar información visual que contribuya a la integración de carpetas de investigación y al seguimiento de actividades delictivas en carreteras y zonas estratégicas.

Vigilancia en límites estatales

Otro componente de la estrategia es el fortalecimiento de la seguridad en las fronteras de Puebla con entidades vecinas. Para ello, el gobierno estatal ha impulsado acuerdos de coordinación con Veracruz y Oaxaca, con el propósito de reforzar la vigilancia en las conexiones carreteras y mejorar el intercambio de información.

Con el esquema “Puebla Segura”, la administración de Armenta busca ampliar la cobertura de vigilancia, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer las acciones contra el robo a transportistas y el mercado ilegal de combustibles.

La efectividad de estas medidas dependerá de su operación sostenida, la coordinación entre las corporaciones y los resultados que se obtengan en la prevención y atención de los delitos que afectan a quienes transitan por las carreteras poblanas.