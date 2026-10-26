Coahuila impulsa el aprendizaje del inglés con concurso para estudiantes

Con la participación de 60 estudiantes de primaria y secundaria, el Gobierno de Coahuila realizó la primera edición del Level Up English Challenge 2026, una competencia que busca fortalecer el aprendizaje del inglés de una manera práctica, dinámica y divertida.

La actividad fue organizada por el Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Educación, en coordinación con Inspira Coahuila, con el objetivo de que niñas, niños y jóvenes desarrollen sus habilidades en este idioma y puedan utilizarlo con mayor confianza en diferentes situaciones.

En la etapa estatal participaron estudiantes provenientes de las cinco regiones de Coahuila, quienes demostraron sus conocimientos mediante retos de comprensión, vocabulario, razonamiento y agilidad mental. La competencia estuvo dividida entre alumnos de primaria y secundaria, de acuerdo con su nivel educativo.

A diferencia de los métodos tradicionales, en los que los estudiantes suelen aprender mediante la memorización de palabras y reglas gramaticales, este concurso buscó que los participantes comprendieran las preguntas y respondieran de manera espontánea, utilizando los conocimientos adquiridos durante sus clases.

Antes de llegar a la final estatal, se realizaron competencias regionales en las cinco zonas de la entidad. En esta etapa, los equipos participaron en un circuito compuesto por seis estaciones, enfocadas en lectura, escritura, comprensión auditiva, expresión oral, vocabulario y actividades relacionadas con el inglés y las artes.

Durante los ejercicios, los alumnos tuvieron que resolver juegos de adivinanzas, comprender audios, formar oraciones y superar pruebas de vocabulario. Estas dinámicas permitieron poner a prueba sus conocimientos mientras trabajaban en equipo y encontraban soluciones a los diferentes desafíos.

Una competencia para demostrar conocimientos

La etapa estatal reunió a cinco equipos de primaria, integrados por 30 estudiantes de Saltillo, Francisco I. Madero, San Buenaventura, San Juan de Sabinas y Piedras Negras.

En la categoría de secundaria también participaron cinco equipos, conformados por otros 30 alumnos procedentes de Piedras Negras, Múzquiz, Monclova, Torreón y Arteaga.

La competencia se desarrolló en cuatro rondas eliminatorias, en las que los participantes respondieron preguntas relacionadas con su edad y los contenidos estudiados durante el ciclo escolar.

Una de las particularidades del concurso fue que los estudiantes debían responder de acuerdo con lo que comprendían, sin depender de respuestas aprendidas de memoria. Además, las opciones presentadas en el tablero se basaron en respuestas reales de otros alumnos, lo que dio un carácter más cercano y entretenido a la actividad.Con esta iniciativa, las autoridades estatales buscan promover nuevas formas de enseñanza que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades útiles dentro y fuera de las aulas.

El aprendizaje del inglés representa una herramienta importante para las nuevas generaciones, ya que puede facilitar el acceso a oportunidades académicas, laborales y profesionales, además de permitir una mejor comunicación en un mundo cada vez más conectado.

Con la primera edición del Level Up English Challenge 2026, Coahuila apuesta por actividades educativas que combinan el conocimiento con la creatividad y el trabajo en equipo, para que niñas, niños y jóvenes aprendan a comunicarse en otro idioma con mayor seguridad.